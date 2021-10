Grande Fratello Vip 2021, le news su nomination ed eliminato della puntata di venerdì 1 ottobre I nominati della sesta puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa venerdì 1 ottobre, sono Davide Silvestri, Amedeo Goria, Nicola Pisu e Samy Youssef. Alfonso Signorini, inoltre, ha svelato il verdetto del televoto. Il secondo eliminato di questa edizione è Andrea Casalino. Nel corso della puntata, è stato concesso ampio spazio alle vicende personali delle sorelle Selassié e alle liti nella casa.

Davide, Amedeo, Nicola e Samy sono al televoto

Gli immuni scelti dal gruppo nella sesta puntata del Grande Fratello Vip sono stati Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Jo Squillo, Alex Belli, Manila Nazzaro, Raffaella Fico e Ainett Stephens. Adriana Volpe ha reso immune Gianmaria Antinolfi perché nelle puntate precedenti lo ha punzecchiato molto, ma questa settimana le sue fragilità l'hanno emozionata. Sonia Bruganelli ha reso immune Soleil Sorge perché dopo il caos scoppiato in diretta, ci tiene che i concorrenti riescano a risolvere in casa i loro dissapori e vuole impedire che venga votata in massa. Veniamo ora alle nomination.

Le nomination palesi. Samy Youssef ha nominato Davide Silvestri, ma senza un motivo. Sophie Codegoni ha nominato Amedeo Goria, perché non se la prende. Davide Silvestri ha nominato Francesca Cipriani, perché non fa nulla per conoscerlo e poi lo nomina. Le sorelle Selassié hanno nominato Nicola Pisu perché si tiene alla larga da loro. Carmen Russo ha nominato Davide Silvestri che in passato l'ha nominata. Aldo Montano ha nominato Giucas Casella, perché non l'ha mai ipnotizzato. Miriana Trevisan ha nominato Amedeo Goria, perché non riesce a fare un discorso con lui. Amedeo Goria ha nominato Davide Silvestri, perché non vuole nominare le donne. Nicola Pisu ha nominato Carmen Russo pur non avendo nulla contro di lei. Giucas Casella ha nominato Amedeo Goria perché russa. Francesca Cipriani ha nominato Davide Silvestri perché "è un comodino, non prende una posizione".

Le nomination segrete, in confessionale. Manuel Bortuzzo ha nominato Miriana Trevisan perché è l'unica concorrente che non ha ancora capito. Soleil Sorge ha nominato Samy Youssef per gli attriti avuti in settimana. Gianmaria Antinolfi ha nominato Nicola Pisu perché con lui ha stretto meno un rapporto. Ainett Stephens ha nominato Davide Silvestri perché non si espone mai. Jo Squillo ha nominato Amedeo Goria perché lo vede provato. Manila Nazzaro ha nominato Amedeo Goria perché anche lei ha notato una certa stanchezza. Alex Belli ha nominato Samy Youssef perché non ama i suoi modi. Raffaella Fico ha nominato Davide Silvestri perché non prende posizione. Katia Ricciarelli ha nominato Davide Silvestri perché è succube di Alex Belli. Gli spettatori dovranno scegliere chi salvare, ma non ci saranno eliminazioni nella puntata di lunedì 4 ottobre.

Andrea Casalino è stato eliminato: la percentuale del pubblico

I concorrenti che si sono sfidati al televoto nella sesta puntata del Grande Fratello Vip sono stati Andrea Casalino, Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi. Andrea Casalino si è integrato perfettamente nel gruppo, occupandosi spesso del benessere degli inquilini, guidando gli allenamenti giornalieri. Anche Nicola Pisu è riuscito a creare un rapporto confidenziale con alcuni dei concorrenti, tanto da aprirsi con loro sul suo difficile passato funestato dalla dipendenza. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente impegnativi per Gianmaria Antinolfi. L'imprenditore, dopo le innumerevoli liti, ha avuto finalmente un chiarimento con Soleil, scusandosi per avere confidato a perfetti sconosciuti, dettagli della loro relazione. Poi, è crollato in un pianto liberatorio. Soleil Sorge ha accettato le sue scuse e ha provato a consolarlo. Il verdetto della serata ha visto Andrea Casalino eliminato con la percentuale del 24%.