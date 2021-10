Grande Fratello Vip 2021, in nomination Carmen Russo, Francesca Cipriani e Ainett Stephens Le nominate della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip sono Carmen Russo, Francesca Cipriani e Ainett Stephens. Una puntata segnata da diversi momenti importanti, dall’ingresso di Patrizia Mirigliani che ha chiarito le sue affermazioni su Miriana Trevisan, allo scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo.

Le nominate della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip sono Carmen Russo, Francesca Cipriani e Ainett Stephens. Una puntata segnata dall'arrivo in Casa di Patrizia Mirigliani, che si è chiarita con il figlio Nicola Pisu, il definitivo avvicinamento di Sophie e Gianmaria, così come lo scontro tra Katia Riciarelli e Jo Squillo. Le tre nominate si giocheranno la permanenza in casa, nella puntata di venerdì scopriremo chi dovrà uscire dalla casa del Grande Fratello Vip.

Chi sono i concorrenti in nomination della puntata di ieri sera

A dare il via alle danze delle nomination è Soleil, che immune può decidere chi mandare automaticamente in nomination. Il nome scelto è quello di Carmeno Russo. Si va quindi alle nomination palesi tra le donne. Sophie nomina Francesca Cipriani, così come le sorelle Selassié, sostenendo che lei dopo aver visto il ragazzo uscire non abbia più voglia di stare in casa. Per Katia Ricciarelli la nomination va chiaramente a Jo Squillo dopo la lite di inizio serata, a margine di quanto accaduto in settimana. Carmen Russo nomina Manila Nazzaro. Miriana Trevisan nomina Francesca Cipriani, mentre Ainette vota Jo Squillo. Francesca Cipriani nomina Jo Squillo. Manila Nazzaro vota per esclusione le principesse, mentre Jo Squillo nomina Francesco Cipriani. Anche Soleil, infine, vota per le principesse.

Nomination segreta per Giucas Casella, che nomina Ainett, mentre a Montano e Belli tocca quella palese: nominano rispettivamente Jo e Ainett. Anche per Manuel Bortuzzo. Antinolfi nomina in segreto Francesca Cipriani, mentre Nicola Pisu vota Ainett. Stessa scelta per Davide Silvestri.

Cos'è successo nella puntata del Grande Fratello del 25 ottobre

A segnare la puntata del 25 ottobre del Grande Fratello Vip è stato un inizio scoppiettante con lo scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo, reduci da un'incomprensione che si è perpetrata per tutta l'ultima settimana. C'è stato poi spazio per la chiarezza definitiva di Antinolfi, che tra Soleil e Sophie ha scelto quest'ultima . Spazio anche per Davide Silvestri, che ha raccontato come sia cambiata la sua carriera dopo il grande successo della soap Vivere. Quindi l'ingresso in Casa di Patrizia Mirigliani, che ha chiarito con il figlio Nicola le sue affermazioni contro Miriana Trevisan.