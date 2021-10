Grande Fratello Vip 2021, eliminata Raffaella Fico: in nomination Ainett, Soleil e Carmen Russo L’eliminato della puntata di ieri sera è Raffaella Fico che ha perso al televoto con Carmen Russo e Miriana Trevisan. In nomination ci sono di nuovo Carmen Russo, poi Ainett Stephens e Soleil Sorge. Anche stavolta le nomination si sono concentrate sulle donne, dal momento che gli uomini sono in netta minoranza.

A cura di Ilaria Costabile

L'eliminato della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip è Raffaella Fico, che ha perso al televoto scontrandosi con Miriana Trevisan e Carmen Russo. Durante la puntata non sono mancate le sorprese, dall'incontro di Francesca Cipriani con il suo fidanzato Alessandro Rossi, oppure la sorpresa per Soleil Sorge che ha incontrato sua madre Wendy. In nomination ci sono Ainett Stephens, Soleil Sorge e Carmen Russo. Nella puntata di lunedì scopriremo chi dovrà uscire dalla casa del Grande Fratello.

Chi è il concorrente eliminato del 22 ottobre, le percentuali

A dover lasciare la casa del Grande Fratello è Raffaella Fico. La showgirl ha perso il televoto con Carmen Russo che è scoppiata a piangere una volta saputo l'esito del televoto che stavolta si è abbattuto solo sulle donne. "Io sono stata me stessa fino alla fine, mi sono esposta. Non si può piacere a tutti, ci può stare" ha detto la showgirl una volta arrivata in studio. Queste sono le percentuali con cui il pubblico ha votato, rispondendo alla domanda "Chi vuoi salvare?"

Miriana Trevisan 43%

Carmen Russo 34%

Raffaella Fico 23%

Chi sono i concorrenti in nomination della puntata di ieri sera

Le concorrenti che sono finite in nomination durante l'appuntamento di venerdì 22 ottobre sono Ainette Stephens, Carmen Russo e Soleil Sorge. Come in ogni puntata ci sono i concorrenti immuni della settimana che stavolta sono Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Per le opinioniste, invece, immune è Manila Nazzaro perché "ha avuto il coraggio di tirar fuori i suoi sentimenti". Le nomination avvengono in maniera palese e si concentrano solo sulle donne, che infatti vanno in una saletta a parte per votare: Soleil nomina Sophie che ricambia la nomination. Le principesse Selassié nominano Jo Squillo nominata anche da Katia Riccarelli e Miriana Trevisan, Carmen Russo ha nominato Ainett Stephens che, infatti, le ricambia la nomination. Jo Squillo nomina Francesca Cipriani. Un'altra nomination per Carmen Russo è quella di Manila Nazzaro. Francesca Cipriani nomina Sophie. Manuel Bortuzzo in confessionale nomina Carmen Russo, Alex Belli nomina Ainett Stephens che riceve anche la nomination di Davide Silvestri, Aldo Montano nomina Soleil e anche Giucas Casella. Gianmaria Antinolfi nomina Francesca Cipriani, Nicola Pisu nomina Carmen Russo.

Cos'è successo nella puntata del Grande Fratello del 22 ottobre

Nella puntata di venerdì 22 ottobre non sono mancati colpi di scena e sorprese per i gieffini. La prima a realizzare finalmente il suo sogno è Francesca Cipriani che ha incontrato il suo fidanzato Alessandro Rossi, ma non è stato l'unico incontro nella casa di Cinecittà, dove è arrivata anche la madre di Soleil Sorge. Sorpresa anche per Manuel Bortuzzo che ha ricevuto in regalo un pianoforte che rappresenta una delle sue più grande passioni. Non è mancato anche un momento dedicato alla liaison tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, ostacolato a distanza da Patrizia Mirigliani.