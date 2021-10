Grande Fratello Vip, il dolore di Soleil Sorge e l’incontro con la mamma Wendy Soleil Sorge è stata protagonista di un momento emozionante durante la puntata di venerdì 22 ottobre del Grande Fratello Vip. L’influencer ha parlato di un periodo molto sofferto della sua vita, quando ha dovuto affrontare la morte del suo fidanzato Kevin. Un’altra sorpresa, però, è in serbo per lei, ad aspettarla in giardino c’è sua madre Wendy.

A cura di Ilaria Costabile

Uno dei momenti più intensi della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip è stato quello dedicato a Soleil Sorge. La più forte e dura della casa è riuscita ad avere un blocco in puntata dedicato a lei, ma stavolta non incentrato sui litigi o gli screzi all'interno della casa, ma dedicato alla sua storia personale. L'influencer ha raccontato, infatti, il suo dolore relativo alla morte del suo primo fidanzato, Kevin. Ma per lei è arrivata anche una bellissima sorpresa, l'arrivo della mamma Wendy in casa.

Il racconto di Soleil

Parlando con Nicola Pisu, Soleil aveva raccontato di questa sua esperienza così toccante. Quando aveva solo 16 anni il fidanzato è morto per una overdose: "Mi sono sempre sentita in colpa perché non l'ho salvato, non sono riuscita a portarlo fuori da quel tunnel. Ma il messaggio che deve passare è un altro, la vita va avanti sempre e dopo questo dolore per me così forte è iniziata una mia nuova vita". L'influencer, poi, non nasconde il fatto che questo avvenimento sia stato particolarmente importante nelle sue relazioni successive, ma non solo con gli uomini, anche nei rapporti interpersonali.

L'incontro con la mamma

Ma il momento più intenso è stato senza dubbio il suo incontro con la mamma Wendy, avvenuto in giardino, dove la donna la stava aspettando già da qualche minuto. Soleil non appena la vede, scoppia a piangere e la saluta parlando in inglese, poi aggiunge: "Mamma che bello, sono così felice, ti penso sempre, sei la mia forza interiore qui dentro te lo giuro, mi manchi tantissimo, che bello vederti". La madre, quindi, ne approfitta per rassicurarla su quanto sta accadendo fuori dalla casa: "Mi fa felicissima vederti qui nella casa e vederti crescere ed ascoltare le persone anche se non ti piacciono. Sei straordinaria, siamo tutti fieri di te" prima di andar via, però, Wendy saluta e ringrazia le persone che sono state accanto a sua figlia, ovvero Miriana, Davide e Alex Belli: "Grazie, grazie di tutto davvero".