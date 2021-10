Manuel Bortuzzo suona River Flows in You di Yiruma: “Il pianoforte mi è mancato molto” Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, l’atleta ha suonato per la prima volta il pianoforte dopo tanto tempo, emozionando tutti: “Una delle cose che più mi è mancata è proprio il pianoforte. È il mio rifiugio ed è la mia vita”. La prossima settimana, suonerà con Katia Ricciarelli e Alex Belli.

Manuel Bortuzzo ha avuto il pianoforte. Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, l'atleta ha suonato per la prima volta il pianoforte dopo tanto tempo, emozionando i presenti nella casa del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini, Adriana Volpe, Sonia Bruganelli e tutto il pubblico in studio. Manuel Bortuzzo ha eseguito "River Flows in You" di Yiruma. È stato un momento molto emozionante. Manuel Bortuzzo aveva espresso il desiderio di suonare, perché mancava da un mese e mezzo.

Il pianoforte per Manuel Bortuzzo

Alla fine dell'esibizione, Manuel Bortuzzo ha chiesto: "Me lo lasci vero, il piano?". Alfonso Signorini chiede: "Cosa rappresenta per te il piano?".

Una delle cose che più mi è mancata qui dentro perché è il mio rifugio, la mia vita, il mio tutto. Non so come descriverlo, vorrei solo suonarlo. Quando suono, sono nel mio mondo perfetto. Mi vedo in piedi, sì, non ci sono più limiti per me.

Manuel Bortuzzo suonerà con Alex Belli e Katia Ricciarelli

Manuel Bortuzzo ha promesso che adesso preparerà qualcosa con Katia Ricciarelli e con Alex Belli, anche lui suonatore di pianoforte. Alfonso Signorini alza l'asticella: "Mi aspetto grandi cose, caro Manuel. Coinvolgi tutti, perché quel pianoforte è lì per te e per tutti voi".

Quale canzone ha suonato Manuel Bortuzzo

Il brano che ha eseguito Manuel Bortuzzo è ormai un grande classico per pianoforte solista. Si chiama "River Flows in You" che vuol dire "Un fiume scorre in te" ed è composta dal pianista sudcoreano Yiruma ed è stata incisa nel disco del 2001 "First Love". È un brano molto semplice con una struttura che si ripete. Nonostante sia basato su pochi accordi, il brano è molto espressivo e viene spesso utilizzato dalla tv. Il brano è di musica contemporanea mischiando le sonorità del po e della New Age.