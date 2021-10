Grande Fratello Vip 2021, eliminata Ainett Stephens: in nomination Francesca, Gianmaria e Carmen Ainett Stephens è l’eliminata della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa venerdì 29 ottobre. I nominati della puntata sono stati Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi e Carmen Russo. La domanda a cui gli spettatori sono chiamati a rispondere è: “Chi vuoi salvare?”. L’appuntamento è lunedì 1 novembre.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ainett Stephens è l'eliminata della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip. Ha perso, infatti, la sfida al televoto contro Carmen Russo e Francesca Cipriani. I nominati della puntata di venerdì 29 ottobre invece sono Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani e Carmen Russo. Nel corso della serata si è tornati a parlare del flirt tra Lulù e Manuel Bortuzzo. Non sono mancate le sorprese. Ainett Stephens ha incontrato i suoi fratelli, mentre Jo Squillo ha rivisto la figlioccia a cui è molto legata.

Chi è la concorrente eliminata del 29 ottobre 2021, le percentuali

A sfidarsi al televoto nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2021 trasmessa venerdì 29 ottobre sono state tre donne: Francesca Cipriani, Ainett Stephens e Carmen Russo. Ad avere la peggio è stata Ainett Stephens, che ha dovuto lasciare la casa. Il pubblico, invece, ha salvato Carmen Russo e Francesca Cipriani. Ecco le percentuali che hanno caratterizzato il verdetto e che rispondevano alla domanda: "Chi vuoi salvare?".

Carmen Russo 46%;

Francesca Cipriani 29%;

Ainett Stephens 25%.

Chi sono i concorrenti in nomination e le motivazioni

Per cominciare, ogni uomo della casa ha avuto l'occasione di salvare una donna. La concorrente rimasta sarebbe andata subito al televoto. Tuttavia, il primo nome lo ha fatto l'eliminata Ainett Stephens. La modella ha scelto le principesse Clarissa, Lulu e Jessica Hailé Selassié. La palla, poi, è passata agli uomini. Aldo Montano ha salvato Manila Nazzaro perché hanno un bel rapporto. Alex Belli ha salvato Soleil Sorge, perché le vuole troppo bene. Davide Silvestri ha salvato Katia Ricciarelli perché è sincera. Gianmaria Antinolfi ha salvato Sophie Codegoni. Giucas Casella ha salvato Francesca Cipriani. Manuel Bortuzzo ha salvato Jo Squillo, Nicola Pisu ha salvato Miriana Trevisan. Carmen Russo è l'unica donna a non essere stata salvata.

Gli immuni della settimana sono: Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo e Aldo Montano per i vipponi, Davide Silvestri per Adriana Volpe perché è simpatico, Giucas Casella per Sonia Bruganelli perché la fa sorridere. Gli immuni hanno potuto far le loro nomination in confessionale.

Le nomination segrete. Aldo Montano ha nominato Soleil Sorge perché non c'è feeling. Manila Nazzaro ha nominato Sophie Codegoni perché Gianmaria sarebbe triste per colpa sua. Davide Silvestri ha nominato Francesca Cipriani. Manuel Bortuzzo ha nominato Miriana Trevisan perché non è ancora riuscito a conoscerla. Giucas Casella ha nominato Gianmaria Antinolfi perché non si dà da fare con Sophie.

Le nomination palesi. I non immuni hanno dovuto fare le nomination nella stanza Super Led. Katia Ricciarelli ha nominato Francesca Cipriani perché le spacca i timpani. Soleil Sorge ha nominato Sophie Codegoni perché incoerente. Carmen Russo ha nominato Nicola Pisu ma con affetto. Le principesse Lulu, Clarissa e Jessica hanno nominato Gianmaria perché prende in giro Sophie. Miriana Trevisan ha nominato Francesca Cipriani perché ha meno rapporti con lei. Sophie Codegoni ha nominato Soleil Sorge. Alex Belli ha nominato Gianmaria Antinolfi perché si aggancia alle donne per andare avanti al GF Vip. Jo Squillo ha nominato Gianmaria Antinolfi per la sua incoerenza. Francesca Cipriani ha nominato Gianmaria Antinolfi perché spesso la nomina. Nicola Pisu ha nominato Francesca Cipriani. Gianmaria Antinolfi ha nominato Soleil Sorge perché lo mette sempre nei casini, lei ha replicato: "Sei venuto qui a rompermi i cog**oni". In nomination Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani e Carmen Russo.

Cosa è successo nella puntata del Grande Fratello Vip del 29 ottobre 2021

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 29 ottobre, si è tornati a parlare del rapporto complesso tra Manuel Bortuzzo e Lulu. Alfonso Signorini, poi, ha chiesto a Katia Ricciarelli di parlare del suo presunto flirt con Alberto Sordi. Inoltre, Jo Squillo ha incontrato la sua figlioccia, mentre Ainett Stephens ha incontrato i suoi fratelli.