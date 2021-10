Katia Ricciarelli e il flirt con Alberto Sordi mentre frequentava Carreras: “Focoso e affascinante” Katia Ricciarelli, nella casa del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare del flirt che avrebbe avuto con Alberto Sordi. La cantante ha spiegato di essere stata corteggiata con cento rose rosse, così accettò di uscire con l’affascinante attore: “Era focoso e io ero una bella ragazza. Una risata che ti conquista”.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa venerdì 29 ottobre, Alfonso Signorini ha chiesto a Katia Ricciarelli di approfondire una confidenza fatta in confessionale. La cantante, infatti, ha sostenuto di avere avuto un flirt con Alberto Sordi. Una vicenda di cui aveva già parlato in passato, ma ecco cosa ha raccontato in diretta: "Mi ha corteggiato mandandomi cento rose".

L'intensa vita privata di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli, in diretta, ha avuto parole bellissime per Alberto Sordi. Lo ha ricordato come un uomo affascinante e "focoso". Ha svelato di essere uscita con lui, mentre già frequentava José Carreras: "Era focoso e io ero una bella ragazza. Voleva sempre cantare, cantavamo insieme, facevamo i duetti. Quindi mi toccava anche cantare oltretutto. Avevo già cominciato a frequentare Carreras all'epoca, ma il fascino di Alberto Sordi… Alberto Sordi che ti fa la corte, tu capisci che non è di tutti i giorni. Era pazzesco, aveva una risata che ti conquistava. Meglio Sordi o Giucas Casella? Molto meglio Sordi".

Katia Ricciarelli e la cena con Alberto Sordi

Già nel 2019, Katia Ricciarelli aveva parlato del rapporto avuto con Alberto Sordi, in quel caso precisò che si era trattato solo di una cena. Nel corso di una puntata del programma Vieni da me, dichiarò che l'attore l'aveva corteggiata mandandole un mazzo di cento rose. L'artista, lusingata da quel gesto, era salita in macchina per raggiungerlo. A Caterina Balivo che la intervistava, assicurò che lei mantenne il massimo riserbo sul loro incontro: