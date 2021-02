Se c'è un volto che rappresenta alla perfezione l'asse tra Il Collegio e La Caserma su cui Rai2 sta puntando negli ultimi mesi, quello è George Ciupilan. Giovane influencer, 19 anni, della provincia di Savona, negli ultimi due anni ha preso parte a entrambe le esperienze televisive. In queste ultime settimane se ne è parlato molto per la sua partecipazione a La Caserma, dove ha messo in mostra le sue qualità fisiche, ma è stato anche vittima di uno scherzo coi fiocchi, quando gli hanno fatto credere che la ragazza che gli piaceva, Linda Mauri, si fosse chiusa in bagno con un altro ragazzo. Avevamo provato a capire chi fosse in questa intervista di due anni fa e oggi gli abbiamo fatto qualche altra domanda per confrontare le due esperienze.

Ti ritroviamo in televisione dopo due anni, in una nuova esperienza. Come hai vissuto il ritorno in Tv?

Davvero bene. Certamente è strano ritornare in tv e spero vivamente che non sia l’ultima esperienza.

Al Collegio eri ancora minorenne e forse avevi le idee meno chiare su di te. Questo programma è più adatto alla persona che sei?

Sì, anche perché mi piace molto l’attività fisica e poi è vero dopo due anni di maturazione affronti le esperienze con più testa e con più maturità.

Quali sono le differenze principali tra Il Collegio e La Caserma?

Sono due esperienze totalmente diverse. All’interno del Collegio vivi un’esperienza legata allo studio e all’impegno scolastico e di rispetto verso i professori. La Caserma, come anticipato prima, punta molto sull’attività fisica, sull’ordine e sulla disciplina. E non dimentichiamo che un’altra grande differenza è dovuta all’età dei partecipanti ai due programmi.

Qual è stato l'aspetto più duro di questa esperienza militare?

Personalmente penso al ponte tibetano perché soffro di vertigini e quindi ho avuto molta ansia. Le altre prove le ho superate con facilità, anche se non sempre sono riuscito a dare il massimo.

Se dovessi consigliare uno dei due programmi ai quali hai partecipato, quale sceglieresti?

Sicuramente ‘La Caserma’ perché vi si trova un ambiente più rigido e ci si mette alla prova. Poi è più vicino alle mie corde dato che sono un ragazzo sportivo.

Chi è la persona che ti è rimasta di questa esperienza?

Andre, Fratino e i fratelli Lapresa (l'intervista ai gemelli, ndr). Sono persone brave e speciali, sono molto contento di avere fatto questa esperienza insieme con loro.

Sia al Collegio che in Caserma ti sei avvicinato a una ragazza, prima con Roberta Zacchero, ora con Linda Mauri. Come ti rapporti all'idea di diventare oggetto di gossip?

Ho sempre fatto tutto involontariamente, senza pensare al mondo dei social e ad altro. Mi presento davanti agli altri con il mio stile di vita, se piace alle persone perché magari s’incuriosiscono non posso che esserne contento.

Dopo la Caserma ti immagini di fare ancora televisione? E se sì, cosa ti piacerebbe?

Mi piacerebbe molto tornare sul piccolo schermo, magari in altri reality. Quali non saprei, ma adesso dico una cosa strana: vorrei partecipare a tutti i reality, ognuno ha i proprie obiettivi…

In questo momento su cosa sei concentrato? Hai degli obiettivi particolari che vorresti raggiungere?

Voglio investire molto in me stesso e riuscire ad arricchire le mie conoscenze. Ripeto, ho l’obiettivo di lavorare ancora in tv. E non nego che vorrei provare anche la strada del cinema, ma so bene che è una cosa veramente dura…