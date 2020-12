Tra i programmi che andranno in onda stasera 25 dicembre 2020 ci sono e "Up & Down – Un Natale Normale" su Italia Uno.

Si tratta di uno spettacolo teatrale portato in scena da Paolo Ruffini assieme alla compagnia Mayor Von Frinzius, composta da attori con disabilità.

Tra gli altri programmi che andranno in onda stasera c'è "Qui e adesso" su Rai Tre.

Tra i film di stasera venerdì 25 dicembre ci sono il film d'animazione "Gli eroi del Natale" su Rai Uno, le commedie natalizie "Natale al Plaza" su Rai Due e "Natale da chef" su Canale 5 e la commedia romantica "Via col vento" su Rete Quattro.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

Gli eroi del Natale (Cartone animato) 23:12: Tg1 60 secondi (Programma d'informazione)

Tg1 60 secondi (Programma d'informazione) 23:15: Hugo Cabaret (Programma d'intrattenimento)

Hugo Cabaret (Programma d'intrattenimento) 01:15: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai Due

La slitta dei desideri (Film commedia) 01:30: O anche no (Documentario)

Rai Tre

21:20: Qui e adesso (Programma d'intrattenimento)

Meteo 3 (Programma d'informazione) 00:15: Una notte al museo 2 – La fuga (Film commedia)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

Tg4 – Ultima ora – Notte (Programma d'informazione) 02:54: Music Line (Rubrica)

Canale 5

Tg 5 (Programma d'informazione) 00:55: Meteo.it (Programma d'informazione)

Italia Uno

Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione) 02:05: Sport Mediaset – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

Tutti per uno – Uno per tutti (Film storico) 23:20: Terminator (Film fantastico)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Pane, amore e fantasia (Film commedia)

22:50: Matrimonio all'italiana (Film commedia)

Rai Premium

21:20: L'uomo che cavalcava nel buio (Miniserie)

23:15: L'uomo che cavalcava nel buio (Miniserie)

Rai Storia

21:10: Parigi 1900 (Documentario)

23:15: Napoleone II (Documentario)

La5

21:10: Lo spirito del Natale (Film commedia)

22:55: Il destino del Natale (Film commedia)

La7

21:15: Chicago (Film commedia)

00:00: La ragazza con la pistola (Film d'azione)

La7d

21:30: The Good Wife (Serie tv)

22:20: The Good Wife (Serie tv)

TV8

23:30: Un Natale con i fiocchi (Film commedia)

Real Time

21:20: Junior Bake Off (Programma d'intrattenimento)

23:40: Dr. Pimple Popper (Docureality)

Cielo

20:45: NBA (Sport)

23:15: Alla scoperta del sesso (Rubrica)

Nove

22:53: Gino, Gordon e Fred – Vacanze di Natale (Film commedia)

Paramount

21:10: Senti chi parla (Film commedia)

22:55: Senti chi parla 2 (Film commedia)

Iris

21:14: 58 minuti per morire (Film d'azione)

23:41: Due cavalieri a Londra (Film d'azione)

Dmax

21:25: Il segreto della mega piramide (Documentario)

23:15: Uomini di pietra (Documentario)

Focus

21:15: Malika: la grande predatrice (Documentario)

23:55: Antiche invenzioni (Documentario)

Top Crime

21:10: Chicago PD (Serie tv)

22:00: Chicago PD (Serie tv)