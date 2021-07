Gli ascolti tv di Temptation Island battono anche la Notte Azzurra Filippo Bisciglia batte anche i campioni della Nazionale italiana: la terza puntata di Temptation Island 2021 è stata vista da 3.040.000 spettatori netti per il 21.5% di share. Su Rai1 la celebrazione dei campioni con “Notte Azzurra” è stata vista da 2.969.000 spettatori netti pari al 15.7% di share.

La serata di lunedì 12 luglio 2021 è stata caratterizzata da una nuova puntata di Temptation Island 2021, la terza, ma soprattutto dalla celebrazione di quanto accaduto solo 24 ore prima, lo speciale "Notte Azzurra" tutto dedicato ai campioni della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, che ha conquistato il suo secondo titolo europeo contro l'Inghilterra. Il risultato è a favore di Mediaset, che riesce a respingere la Nazionale con la formula consolidata dello show condotto da Filippo Bisciglia. Vediamo nel dettaglio gli ascolti delle principali reti della tv generalista per la serata di ieri, 12 luglio 2021.

Gli ascolti tv del 12 luglio 2021

Come anticipato in apertura, la vittoria degli ascolti tv del 12 luglio 2021 è tutta per la terza puntata di Temptation Island 2021, seguita da 3.040.000 spettatori netti per il 21.5% di share. Il secondo programma più visto è "Notte Azzurra", visto da 2.969.000 spettatori netti pari al 15.7% di share. Report in replica, su Rai3, è il terzo programma più visto: 1.454.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Hawaii Five-o, in onda su Rai2, è stato visto da 1.307.000 spettatori netti per il 6.3% di share; NCIS: New Orleans a seguire è stata vista da 936.000 spettatori netti per il 5% di share. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stata vista da 773.000 spettatori netti per il 4.9% di share. Doppio Taglio, in onda su La7, è stato visto da 697.000 spettatori netti per il 3.8% di share. Su Italia 1 Gli Album di Freedom ha conquistato 620.000 spettatori netti con il 3.9% di share. Gomorra – La Serie, in replica su Tv8, è stato visto da 416.000 spettatori netti per il 2.2% di share. Svalvolati on the Road, in onda sul Nove, è stato visto da 340.000 spettatori netti per l'1.8% di share.