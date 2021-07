Giulia Stabile, la ballerina di Amici si infortuna a un piede: “Capita se sei goffa” La ballerina che ha vinto la ventesima edizione di Amici si è fatta male ad un piede durante una lezione che stava tenendo a Roma. Su Instagram Giulia Stabile pubblica una foto del piede fasciato, ma tranquillizza tutti i fan da ogni tipo di preoccupazione: “Tranquilli, è tutto a posto, incidenti del mestiere”

A cura di Andrea Parrella

Piccolo incidente per Giulia Stabile. La ballerina che ha vinto la ventesima edizione di Amici si è fatta male ad un piede durante una lezione che stava tenendo a Roma. È stata lei stessa a darne notizia pubblicamente, postando su Instagram una storia che immortalava proprio il piede infortunato con tanto di tutore e rassicurazione allegata. Un modo per tranquillizzare i fan da ogni tipo di preoccupazione, minimizzando sulla gravità stessa dell'infortunio. Giulia Stabile ha infatti scritto in accompagnamento alla storia: "Incidenti del mestiere, soprattutto se uno in più è goffo". Poi ha aggiunto:

Tranquilli, è tutto a posto, però la storia è per chiedere a chi c'era se qualcuno ha il video dell'incidente, così ci facciamo due risate.

l'infortunio, cosa è successo

Al momento dell'infortunio Giulia Stabile si trovava al Roma Talent Stage e stava tenendo alcune lezioni con il ballerino professionista di Amici Simone Nolasco, con il quale nel corso della stagione ha stretto un ottimo rapporto, lavorando molto al suo fianco. Per Giulia Stabile quella appena trascorsa è stata una grande annata, culminata con la vittoria della ventesima edizione del talent ideato da Maria De Filippi. Una stagione che non è stata solo un successo dal punto di vista della riuscita didattica e professionale, ma anche significativa in relazione al suo percorso di crescita professionale.

Giulia Stabile torna ad Amici come professionista

Per lei tanto lavoro anche negli ultimi due mesi, durante i quali si è allenata tantissimo in sala, ha fatto masterclass in giro per l’Italia ed è riuscita anche a prendere il diploma di danza. Tra le altre cose, ha avuto anche il tempo di partecipare al videoclip di Malibu del fidanzato Sangiovanni, ideando e interpretando una coreografia. E anche la prossima stagione la vedrà continuare a collaborare con il programma, visto che Giulia Stabile sarà nel corpo di ballo di professionisti ad Amici.