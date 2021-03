Come procede la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo il Grande Fratello Vip 2021? A giudicare da quanto i due pubblicano sui social, il loro rapporto gode di ottima salute. In questi giorni, l'ex gieffina ha chiarito di non voler spettacolarizzare i momenti privati vissuti con Pierpaolo Pretelli. Un modo per proteggere la loro storia d'amore da influenze esterne. Tuttavia, entrambi non hanno resistito a pubblicare qualche breve video nelle Instagram Stories, per la felicità dei fan dei Prelemi.

Il desiderio di vivere il loro amore in privato

A bocce ferme, Giulia Salemi ha pubblicato un lungo post su Instagram nel quale ha tirato le somme sulla sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Ovviamente, non è mancato un pensiero per Pierpaolo Pretelli. Giulia lo ha ringraziato, ma ha anche precisato di voler difendere la loro relazione, evitando di rendere "social" ogni dettaglio della frequentazione:

"Di Pierpaolo cercherò di parlare il meno possibile e vivermelo il maggior tempo possibile perché lui non sarà per me ‘show' ma vita reale da annaffiare quotidianamente e con cui costruire giorno dopo giorno una vita serena. Grazie di esserci amore mio. Grazie ad Alfonso per questa opportunità, ti devo almeno un fidanzato".

in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

Sui social video e foto romantiche

Nelle Instagram Stories, tuttavia, non mancano sporadici video e foto di coppia. Proprio in queste ore, Giulia Salemi ha pubblicato un breve video insieme a Pierpaolo Pretelli (vedi in alto, ndr). I due sorridono felici mentre pranzano insieme. Pierpaolo domanda alla fidanzata: "Chi è il più sottone tra noi due?", poi aggiunge: "È lei la più sottona". Poco dopo, è stato proprio l'ex velino di Striscia la Notizia a pubblicare tra le Instagram Stories una foto che ritrae la sua mano mentre stringe quella di Giulia. Insomma, sembra proprio che i due abbiano intenzione di ritagliarsi il tempo necessario per conoscersi a fondo e rafforzare la loro relazione.