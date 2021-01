in foto: Foto Endemol

Confessioni maliziose al Grande Fratello Vip, con Giulia Salemi che ha ammesso di avere "pensieri strani" nei confronti di Stefania Orlando. Tra le due concorrenti è nato un rapporto molto profondo e di grande affetto e complicità, motivo per cui Giulia si è lasciata andare senza remore a un confidenza un po' "spinta" con l'amica. L'influencer italo-persiana, tra le risa, ha ammesso di provare una certa attrazione fisica per Stefania:

Ogni tanto faccio dei pensieri strani su di te. Non lo so, però mi piace guardarti. Sei bella, sei sexy. Ho voglia di baciarti.

La reazione di Stefania Orlando

La Orlando ha reagito con ironia e senza imbarazzo, rivolgendosi alla Ruta: "Grazie, vabbè. Maria Teresa, ma io come devo fare con questa ragazza? È affettuosa, è molto affettuosa". Giulia, del resto, durante una chiacchierata con la stessa Stefania, giorni fa aveva fatto una confessione pepata anche nei confronti di un altro concorrente, l'amico Tommaso Zorzi: "Se Tommaso fosse etero ci proverei. Non sto scherzando. Ho un amore per Tommaso incredibile. Di testa, solo per la sua testa, a me fa sangue". La Salemi è peraltro l'unica tra le vip concorrenti ad aver iniziato una storia nella Casa: il legame con Pierpaolo Pretelli è sempre più forte e lei ha ammesso di non aver mai trovato un'intesa così forte con un ragazzo.

Giulia e Stefania in lizza per la finale

Sia Giulia Salemi che Stefania Orlando sono al televoto per ottenere un posto in finale. Cono loro, anche Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 25 gennaio la più votata delle quattro sarà proclamata prima finalista e resterà immune a tutte le prossime nomination. Per quanto riguarda la data della finale, si terrà a fine febbraio, ma non è stato ancora ufficializzato il giorno preciso di messa in onda.