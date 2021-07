Era settembre del 2019 quando Giulia Michelini annunciava l'addio al personaggio di Rosy Abate. In un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni chiarì che dopo aver smesso i panni della regina di Palermo, non avrebbe fatto più niente. Si sarebbe dedicata al figlio Giulio Cosimo: "Non ci sono altre avventure professionali. Non farò nulla. Lo so, fa riflettere ma è la verità. Mi dedicherò a mio figlio che per adesso è la cosa sulla quale mi devo focalizzare. Al lavoro non ci penso". Preso il meritato riposo, però, Giulia Michelini ha sentito di nuovo il richiamo dell'arte della recitazione.

Giulia Michelini a teatro con la sorella Paola

I tantissimi italiani che negli anni si sono innamorati dello straordinario talento nella recitazione di Giulia Michelini, avranno modo di rivederla all'opera. L'attrice, infatti, è attualmente a teatro con la sorella Paola (anche lei era nel cast della serie Rosy Abate). Giulia e Paola Michelini sono le protagoniste dello spettacolo "Alza la voce". Con la regia di Paolo Civati, si ispira alla storia dell'orso polare Pizza, tenuto per anni rinchiuso in una teca in un centro commerciale che si trova in Cina, per intrattenere i clienti. La triste vicenda di Pizza diventa nello spettacolo un modo per attuare una riflessione sugli stereotipi che ingabbiano il femminile. Le due attrici interpretano Stella, la donna che si occupa delle pulizie di un centro commerciale, e Pizza che è rinchiusa all'interno e ha ormai perso ogni energia vitale necessaria per combattere. Stella farà di tutto per liberarla.

Il successo di Rosy Abate e il prequel sospeso

La serie Rosy Abate è stata un vero e proprio successo. Ha tenuto incollati al piccolo schermo gli spettatori, che hanno amato luci e ombre del personaggio interpretato da Giulia Michelini. Dopo l'ultimo episodio, è stato annunciato il prequel Rosy Abate – Le origini del male, una serie in otto episodi che racconta l'adolescenza di Rosy. Come Fanpage.it ha appreso, però, il progetto al momento è sospeso.