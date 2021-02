Dopo avere conquistato Instagram, Giulia De Lellis è pronta a un ritorno in grande stile in televisione. Sarà infatti la conduttrice della prima edizione italiana di Love Island, reality show già testato con successo in Inghilterra – tanto da essere già arrivato alla sesta edizione – per poi essere esportato in oltre 20 paesi. Un successo che ha inorgoglito Giulia, gravata anche dall’onere di dimostrare di essere all’altezza del ruolo che le è stato affidato.

Love Island andrà in onda su Discovery+

La prima edizione italiana di Love Island andrà in onda su Discovery+. Reality show prodotto per l’Italia da Freemantle, Love Island ha una sua formula già testata con successo. Si tratta di un dating show interattivo che vedrà un gruppo di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 19 e i 30 anni vivere insieme all’interno di una villa dotata di ogni comfort. Missione del gioco: cercare di innamorarsi e portare a casa il montepremi in gettoni d’oro messo in palio. I protagonisti del gioco saranno ripresi per 24 ore al giorno. A Giulia il compito di raccontare i loro progressi.

Giulia De Lellis: “Sono entusiasta di annunciarlo”

L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso il profilo Instagram di Giulia De Lellis che, solo qualche ora fa, ha annunciato che avrebbe condotto la prima edizione italiana di Love Island: “Come molti di voi sanno, uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato poter presentare un programma televisivo. Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò la prima edizione italiana di Love Island che dopo aver raggiunto incredibili record in altre 18 nazioni arriva anche da noi !!! Che dire…Vorrei già spoilerarvi tutto…Tornerò con più news quando potrò, per ora è tutto :) Come sempre, Grazie a voi”. Via Instagram, Giulia ha già invitato tutti i suoi follower a partecipare ai casting.