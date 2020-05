Alessandro Graziani potrebbe tornare a Uomini e Donne per corteggiare Giovanna Abate. Nel corso della puntata del dating show andata in onda oggi 15 maggio, il pallavolista è tornato in studio perché richiamato da tre dame del trono over che avevano chiesto di incontrarlo. Una volta di fronte a loro, Alessandro le ha ringraziate ma ha declinato l’invito. “Non sarei nelle condizioni di cominciare un altro percorso” ha spiegato, riferendosi al legame nato con Giovanna e che adesso gli impedisce di cominciare una conoscenza con un’altra donna.

Giovanna Abate rincorre Alessandro Graziani

Nello studio del dating show, senza mai perdere il sorriso, Graziani ha spiegato di avere investito nel rapporto con Giovanna e di essere andato via dopo avere compreso di non essere da lei ricambiato. “Mi considera troppo pacato” ha spiegato soddisfatto, consapevole di essere riuscito a ridestare l’interesse di Giovanna. E, infatti, poco dopo la tronista lo ha seguito fuori dallo studio.

Le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne

Su Witty Tv c’è un video che anticipa quanto andrà in onda nella puntata di Uomini e Donne del 18 maggio. Giovanna ha seguito Graziani in camerino per avere la possibilità di parlare con lui dopo il modo burrascoso in cui si erano lasciati una settimana fa. “Quando sei andato via l’altra volta mi sono chiesta se fosse giusto chiederti di rimanere. Ma non avrei saputo motivarlo con il cuore, quindi non sono venuta. Oggi vederti mi fa effetto, non ce l’ho fatta a rivederti in studio e quindi sono qui” ha spiegato la tronista “So che volevo venire a parlare con te, mi sto ascoltando. Non potevo sapere che ci saresti stato. Se non ci fossi stato, non ti avrei più cercato. Ma quando ti ho visto e sei andato via, ho deciso di rincorrerti. Che cos’è? È qualcosa che non controllo, non ci ho pensato. È stato il destino? Non lo so”.

Giovanna Abate ha chiesto ad Alessandro Graziani di restare

Giovanna ha spiegato a Graziani di avere preferito parlare con lui invece che incontrare Sammy Hassan: “Oggi avrei dovuto vedere Sammy. Non ho mai nascosto a nessuno quando mi piacesse. Se vuoi, continuiamo quello che ci eravamo detti l’altra volta”. Alessandro le ha quindi chiesto un motivo per restare e, non avendo ottenuto soddisfazione, le ha chiesto del tempo: “Non posso risponderti adesso. In questi giorni ho allontanato il pensiero di te, voglio tutelarmi. Se penso a quello che è accaduto ultimamente, ti manderei a fan***”. Giovanna rilancia e gli chiede di restare: “Se devo finire il mio percorso ci devi stare pure tu, altrimenti non lo finisco. Alessandro, non so che cosa ho nella testa. Mi vuoi togliere questa confusione? Fallo”. “Falla togliere prima a me” è stata la replica di lui.