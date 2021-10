Gianmaria Antinolfi tra Sophie e Soleil al GFVip, si aggiunge Clarissa? Lei: “Per me non è un uomo” Gianmaria Antiolfi è proprio il latin lover del Grande Fratello Vip e, infatti, si trova al centro di un triangolo che vede protagoniste Soleil Sorge e Sophie Codegoni, oltre a Greta Giulia Mastroianni fuori la casa di Cinecittà. A loro, secondo Adriana Volpe, si sarebbe aggiunta anche un’altra donna: Clarissa Hailé Selassié, ma la principessa ha prontamente smentito.

A cura di Ilaria Costabile

Gianmaria Antinolfi pare proprio che sia il latin lover della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L'imprenditore campano, infatti, è al centro di un triangolo amoroso in cui troneggiano la sua ex Soleil Sorge e la ex tronista Sophie Codegoni, alla quale proprio non riesce a stare lontano. Nonostante lui sia entrato nella casa dicendosi innamoratissimo di Greta Giulia Mastroianni, questo amore sembra che si sia affievolito e al momento tra i due non c'è stato ancora un vero confronto. Intanto, secondo Adriana Volpe, potrebbe esserci una nuova fanciulla interessata ad Antinolfi, si tratterebbe di una delle principesse: Clarissa Hailé Selassié che, però, ha immediatamente messo a tacere questo gossip.

Il dubbio di Adriana Volpe

Ad insinuare il dubbio in Alfonso Signorini, che sguazza in questo triangolo così intricato, in cui i battibecchi tra Sophie, Soleil e Gianmaria sembrano non trovare una risoluzione, è Adriana Volpe, chiamata a dire la sua in merito alla questione. L'opinionista, quindi, esordisce così: "Secondo me Soleil ha rosicato di questo feeling, Sophie sta cercando di capire, ma io li guardo durante il giorno e c'è una terza donna: Clarissa. Loro sono così complici, lei lo guarda con quegli occhi".

Le parole di Clarissa Hailé Selassié

A queste parole Gianmaria è scoppiato in una fragorosa risata, dicendo: "Ma no, non è possibile" e ovviamente è stata chiamata in causa anche la principessa. Clarissa, infatti, arriva in salone dove erano stati lasciati Gianmaria, Soleil e Sophie, e chiarisce immediatamente quanto ipotizzato dalla Volpe e non esita a lanciare qualche frecciatina all'imprenditore: "No, non vorrei che passasse questo messaggio, assolutamente no. Non è proprio il mio tipo, a me piacciono più uomini, lui è così timido, a me piacciono un pochino più di pancia. Abbiamo un rapporto come un fratello grande, mio fratello ha pochi anni meno di lui, così ci troviamo, scherziamo".