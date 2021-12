Giacomo Urtisi: “Sono stato con uno famoso, oggi sono innamorato ma sono il suo amante” Giacomo Urtis al GF VIP ha raccontato i segreti sulla sua vita privata. Il nuovo concorrente ha confessato di avere avuto una storia con un uomo molto famoso, oggi è l’amante di un uomo fidanzato.

A cura di Gaia Martino

Giacomo Urtis è tornato al Grande Fratello VIP come unico concorrente in coppia con Valeria Marini. Ha varcato la porta rossa nella scorsa edizione, vinta dall'influencer e conduttore Tommaso Zorzi, e per il secondo anno di seguito vuole mettersi in gioco portando nella Casa di Cinecittà il suo mix di eccentricità e fragilità. Non appena iniziata la sua avventura si è lasciato andare a confessioni inedite riguardo la sua vita privata, rivelando di essere corteggiato da nomi famosi dello sport e del cinema. Il suo cuore però è già impegnato.

Giacomo Urtis innamorato di un uomo già fidanzato

Il nuovo concorrente del GF Vip 6 ha aperto il suo cuore nella Casa di Cinecittà e senza segreti ha raccontato un retroscena sulla sua vita privata. Si è innamorato di un uomo che è già fidanzato:

Mi sono innamorato a febbraio, in realtà lui è fidanzato e io sono l’amante. Mi piace. Odio fare l’amante, perché si creano quelle situazioni assurde. Calcola che questo con cui esco controlla il fidanzato come si sposta e lo fa usando l’iPhone e vedendo le telecamere che hanno in casa, io l’ho visto mentre andava a dormire

"Corteggiato da calciatori"

Il chirurgo estetico entrato per la seconda volta a far parte del reality show di Alfonso Signorini ha raccontato i dettagli sulla sua vita privata, rivelando di essere un uomo molto corteggiato. A scrivergli, stando alle sue parole riportate da Biccy, sono personaggi noti nel mondo dello sport e del cinema:

A me scrivono calciatori, sportivi, robe pazzesche. C’ho un giro davvero assurdo tesoro. Mi sono visto per un mese con una persona molto, molto, molto famosa. Un personaggio davvero noto, soltanto che stava esaurito. Dovevamo mangiare sempre con il bodyguard

Giacomo Urtis si è lasciato andare a confessioni inedite ma senza fare alcun nome.

La storia d'amore con Elena Carboni

Gacomo Urtis è omosessuale ma prima di innamorarsi di un uomo famoso ha avuto una lunga ed importante storia d'amore con una donna di nome Elena Carboni con la quale è arrivato ad un passo dal matrimonio. In un'intervista al settimanale Chi ha raccontato di essere stato realmente innamorato di lei e che la relazione è durata 13 anni: "Non ci siamo sposati per un soffio". Nonostante la rottura e la sofferenza patita da lei, oggi hanno un magnifico rapporto e si sentono quotidianamente. Giacomo le ha anche chiesto di avere un bambino, vista la sua voglia di paternità, ma lei non ha accettato.