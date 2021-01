in foto: Foto Endemol

Nella 31esima puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 4 gennaio, un concorrente lascerà la Casa. Sono al televoto in quattro: Giacomo Urtis, Giulia Salemi, Mario Ermito e Andrea Zenga. Mai come in questo caso i pronostici sono in bilico. I dati del sondaggio effettuato da Fanpage.it non fornisce infatti una risposta univoca, dal momento che sono in due a essere a rischio eliminazione: Urtis ed Ermito. L'unica certezza è il fatto che tra i quattro la Salemi è la preferita.

Sondaggio GF Vip: le percentuali

Alla domanda "Chi vuoi salvare?", i nostri lettori hanno infatti espresso i seguenti giudizi. La percentuale di coloro che hanno votato per Giulia Salemi è pari al 32%. Non c'è da stupirsi, dal momento che la giovane influencer italo-persiana è stata brava a creare molte dinamiche, una per tutte quella della sua relazione con Pierpaolo Pretelli. A questo punto, gli spettatori si sono incuriositi e vogliono vedere come va a finire. Non è distante Andrea Zenga, salvato dal 28% dei lettori di Fanpage.it. L'ex volto di Temptation Island non si è fatto molto notare ma la sua indole quieta e lontanissima dal mondo dello showbiz e dal trash più becero lo hanno reso un concorrente piuttosto amato. Sia Giacomo Urtis che Mario Ermito hanno invece raggiunto il 20% dei voti. Un pareggio che non ci consente di prevedere chi dei due potrebbe essere eliminato ma che quantomeno offre un quadro di come potrebbero andare le cose (fermo restando che Giacomo potrebbe essere in vantaggio, perché si è già salvato più volte al televoto).

Anticipazioni GF Vip, puntata del 4 gennaio 2021

Oltre all'eliminazione, stasera assisteremo certamente a un momento di confronto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, chiamati a parlare della loro liason. Non è chiaro se interverrà a commentare Elisabetta Gregoraci, che sicuramente non sarà in studio. L'ex concorrente è infatti a Dubai con il figlio Nathan Falco (ma chissà che non intervenga in collegamento). Si parlerà inoltre delle tensioni nate tra Stefania Orlando e Dayane Mello e tra quest'ultima e Rosalinda Cannavò.