Ha lasciato da poco la casa del Grande Fratello Vip, ma Giacomo Urtis non ha nessuna intenzione di abbandonare il mondo dello spettacolo e come ha rivelato in un'intervista rilasciata a Il Tempo, ben presto potrebbe prendere parte ad un nuovo progetto televisivo.

Il futuro in tv

Il fatto che l'ex gieffino fosse particolarmente attratto da tutto quanto concerne il mondo della televisione e non solo, non è mai stata una novità, il fatto stesso di essere stato soprannominato "il chirurgo dei vip" è piuttosto indicativo. Con l'esperienza del reality di Canale 5, Urtis ha consacrato la sua entrata nel mondo della spettacolo e dopo aver esordito come concorrente, la sua strada si sposta in un'altra direzione: "Non voglio lasciare il mondo della televisione e dello spettacolo. Farò una serie tv, non posso ancora dirvi dove, ma interpreterò un medico. Ed è per questo motivo che sto studiando".

Un messaggio inaspettato

Una volta uscito dalla casa più spiata d'Italia Giacomo Urtis ha ripreso contatto con la realtà, scoprendo che tanti sono stati coloro che lo hanno sostenuto nel suo percorso e che lo hanno supportato. Tra i tanti messaggi ricevuti, anche da personaggi famosi, ne è spuntato fuori anche uno di Rocco Siffredi. L'attore, infatti, si è voluto congratulare con l'ex gieffino e si è complimentato anche per come ha parlato della sua famiglia in diretta televisiva. La puntata che ha visto Giaocmo andar via, infatti, è stata particolarmente toccante, dal momento che sono arrivati a fargli visita i suoi genitori, sopraggiunti dopo un dettagliato racconto in cui ha descritto il loro rapporto, fatto di alti e bassi, soprattutto con suo padre, come rivela lui stesso: