Nella puntata di lunedì 4 gennaio, la prima del 2021, i concorrenti devono affrontare l'eliminazione. Il meno votato è colui che il pubblico non ha voluto salvare e per il quale l'avventura del reality termina per sempre. A dover lasciare la casa del Grande Fratello Vip con quasi cinque milioni di voti record di questa edizione è stato Giacomo Urtis.

L'esito del verdetto comunicato in studio

Un verdetto comunicato in maniera alternativa per i concorrenti in nomination. Se Andrea Zenga e Mario Ermito sono stati salvati dal pubblico e quindi potranno rimanere nella casa del Grande Fratello ancora per un po', per Giacomo Urtis e Giulia Salemi la puntata ha riservato delle sorprese inaspettate. I due, infatti, si sono recati in studio dove Alfonso Signorini gli ha comunicato il verdetto del televoto. I due hanno dovuto salutare i loro compagni d'avventura, prima del previsto, e recatisi in studio hanno avuto uno scambio con gli ex gieffini presenti, soprattutto Cristiano Malgioglio. Dalla casa, invece, questi sono stati i commenti dedicati a ciascuno di loro. Pierpaolo a Giulia: "Grazie, perché con te mi è tornato il sorriso che non vedevo da anni e il fatto che tu sorrida con me lo rende ancora più speciale, grazie di tutto sei speciale." Mentre Dayane ha parlato per Urtis: "Giacomo grazie di esistere nella mia vita, grazie per essere entrato in questa casa. Sei una persona più che speciale, non cambiare mai".

Il commento di Giacomo Urtis

L'ormai ex gieffino ha commentato il verdetto: "Me lo aspettavo, grazie di tutto, sono stati due mesi bellissimi, grazie davvero. Devo dire che per me è stata più dura l'Isola dei Famosi, ma proprio come modo di vivere. Però devo dire che per me essere ascoltato 24 ore su 24 che sono una persona che dice le cose è stata ad esempio una tortura cinese".