Tommaso e Stefania scaricano tutte le ansie e i pensieri negativi in vista della puntata, ballando e cantando a squarcia gola. Sono le ultime energie quelle che i concorrenti devono mettere in gioco, nelle ultime due settimane che li separa dalla finale. La stanchezza è tanta, ma è anche il momento di mostrarsi al cento per cento, lasciando cadere ogni maschera. Nel pomeriggio, a poche ore dalla puntata Tommaso e Stefania si lasciano andare ad un momento di svago e divertimento, incorrendo però in un rimprovero da parte degli autori.

Gli autori rimproverano Stefania: "Non guardare dai vetri"

In stanza blu è un momento di musica, balli e relax. È quasi tempo di preparativi in vista della puntata e i ragazzi si concedono un sano sfogo. Stefania però infastidisce gli autori quando inizia a sbirciare insistentemente attraverso il vetro che li separa dalla regia. Gli autori bussano più volte contro al vetro. "Grazie ragazzi", dice uno degli autori, come ad invitarli a smettere. "Possiamo uscire?", chiede Tommaso ridendo, divertito dalla scena. Fanno per andarsene, ma una voce grida: "Non uscite! Non guardate i vetri grazie". Tra le risate per la sgridata subita, Stefania si lamenta: "Ma non si può fare niente dentro sta casa! Anche inca**ato!".

Tommaso e Stefania contro Dayane Mello

Dopo gli ultimi malumori che hanno portato all'eliminazione di Maria Teresa Ruta, Tommaso e Stefania hanno preso sensibilmente le distanze dal gruppo. Nelle ultime settimane che li separano dalla finale stanno facendo parecchio affidamento l'uno sull'altra, lasciando anche spesso correre ciò che gli altri pensano di loro. Non li scalfiscono le accuse di Dayane di aver "tradito" Maria Teresa Ruta: "Ad averli amici come voi, begli amici" ha rilanciato con sarcasmo la modella brasiliana, specificando che lei non avrebbe mai e poi mai nominato un'amica, con quale stava condividendo un percorso personale da quasi cinque mesi, a tre settimane dalla finale. Dayane, se da un lato ritiene Tommaso un traditore, non vede l'ora di sbarazzarsi di Stefania. Tra loro tensione è alle stelle.