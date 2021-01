Stefania Orlando nella casa del GFVip sta smaltendo i postumi dell'ubriacatura post puntata. Per tutti i concorrenti infatti quello di Alfonso Signorini, che ha rivelato un nuovo imprevisto prolungamento del programma, è stato un brutto colpo. Stefania, già destabilizzata dalle parole del suo ex marito Andrea Roncato, ha avuto una vera e propria crisi di nervi e in piena notte ha tentato di scappare dalla casa. Tommaso e gli altri l'hanno convinta a restare, così la Orlando ha cercato di dare una svolta al suo umore cantando, ballando e bevendo, forse qualche bicchiere di troppo, per sdrammatizzare i brutti pensieri.

Stefania Orlando a letto tutto il giorno

Dopo una notte di alcol e musica, Stefania è stata costretta a trascorrere l'intera giornata sdraiata a letto, cercando di smaltire la sbornia. I fan si sono parecchio preoccupati sentendola dire "Mi sembra di morire", o "Sto male, voglio andare in ospedale". Per fortuna però a prendersi cura di lei c'erano Tommaso e Maria Teresa Ruta, che le è stata accanto tutto il giorno. "Ti preparo la minestrina", le promette la Ruta. Stefania si sente decisamente a pezzi: "Mi passerà?", chiede più volte ai compagni, spiegando di voler fare degli accertamenti in ospedale, perché le sembra stano che i malori possano durare così a lungo.

Stefania minaccia di lasciare la casa

Non è la prima volta che un concorrente minaccia di varcare la porta rossa. Gli inquilini della casa si sono parecchio spaventati quando, dopo la puntata, Stefania Orlando è stata travolta da una crisi emotiva e si è diretta verso l'uscita del loft, con tutte le intenzioni di abbandonare il gioco. Stefania in serata h incassato il colpo di Andrea Roncato, suo ex marito che, ospite nel salotto di Barbara d'Urso non si è risparmiato parole al vetriolo nei suoi confronti. Il loro matrimonio finito è ancora una ferita aperta per la Orlando. "Amore se esci vengo con te", ha tuonato Tommaso sbarrando la porta rossa a Stefania. La crisi poi fortunatamente è rientrata e Stefania è riuscita a tranquillizzarsi ballando Maledetta Primavera con Tommaso.