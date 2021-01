A 48 ore dalla puntata, Stefania Orlando sembra ancora convinta di voler abbandonare la Casa. La conduttrice aveva espresso le sue intenzioni di comune accordo con Tommaso, spaventando i fan che vorrebbero vedere l'inseparabile coppia dritta in finale. Ma i due concorrenti sembrano ormai esausti e stremati dalle dinamiche del reality che continua a tenerli appesi ad un filo, con continui cambi di programma che non fanno altro che destabilizzare le loro emozioni. Parlando con Rosalinda, Stefania ha spiegato i motivi per i quali avrebbe intenzione di gettare la spugna.

Stefania Orlando spiega perché vuole lasciare la casa

In un primo momento Stefania e Tommaso sembravano voler tenere la notizia per sé, ma ben presto tra le mura del loft di Cinecittà ha iniziato a circolare la voce di un possibile abbandono da parte dei due concorrenti. Resta stupita Rosalinda, che cerca di convincere la Orlando a non demordere. Ma comprende anche le ragioni della conduttrice, anche per lei la permanenza nella casa dura da interminabili mesi. "Il fatto è che uno crede di non avere più nulla da dire e da dare", spiega Stefania. "Di che cosa possiamo parlare? Ho chiesto a Rosalinda di dirmi qualcosa di lei che ancora non so, ma ci siamo raccontate già tutto. E il sentimento di chi sta qui da tempo è comune". Stefania e Rosalinda concordano sul fatto che i continui prolungamenti del reality abbiano scosso fin troppo le loro emozioni: "Siamo entrati con l'idea di stare tre mesi, noi siamo dei computer, delle macchine, ci settiamo. Forse ci hanno richiesto un po' troppo", conclude.

Il marito di Stefania Orlando commenta la sua decisione

Nel frattempo su Twitter è intervenuto per dire la sua Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, interpellato dai tantissimi fan di Stefania che volevano sapere di più sulla sua possibile decisione di lasciare la casa. Il musicista ha spiegato di non avere nessuna informazione a riguardo, ma ha sottolineato che appoggerà la moglie qualunque sarà la sua scelta: "Ciao ragazzi! Non so assolutamente nulla di quello che succederà lunedì: mi dispiace! Io sto a casa come voi e vedo e sento quello che vedete voi. Al telefono l’ho tranquillizzata e resa consapevole del vostro amore e sostegno, sta a loro decidere e io sarò con loro sempre".

La decisione di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Non molte ore prima la regia del GFVip aveva immortalato Stefania spifferare la sua scelta a Rosalinda, durante un momento di pittura. All'attrice era giunta voce della decisione di Tommaso, così ha chiesto conferme a riguardo alla sua amica più stretta. "Tu lo sai di Tommaso? Che vuole andare…". La Orlando ha risposto senza esitazioni, svelando che in effetti l'influencer avrebbe tutte le intenzioni di lasciare la casa nella puntata di lunedì 25 gennaio. "Non ne posso più", si erano confidati in segreto i due amici, cercando di non farsi ascoltare dalle orecchie indiscrete della regia. "Vogliamo andare a parlare?", ha chiesto Stefania a Tommaso. Il tutto all'indomani della terribile gaffe che gli autori hanno commesso lasciandosi scappare quella frase ambigua: "Ragazzi vi ricordo che dobbiamo evitare anche i contatti esterni con Tommaso".