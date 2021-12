GFVip, Sophie Codegoni smaschera Soleil: “Sapevo già tutto prima di entrare”, la regia la censura Dopo la lite con Soleil, Sophie ha incassato il colpo, ma sta covando rancore che potrebbe presto esplodere in una serie di rivelazioni scottanti sul conto dell’influencer. Tornano alla mente gli “accordi” che le concorrenti avrebbero preso a tavolino con Fabrizio Corona prima di entrare nella casa.

A cura di Giulia Turco

Nella casa del GFVip, non accennano a placarsi le tensioni tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, che nelle ultime ore sono state protagoniste di un acceso scontro. Ad accendere la scintilla, le parole di Soleil che ha accusato l'ex tronista di Uomini e Donne di avere addosso "più plastica che personalità". Sophie ha incassato il colpo, ma sta covando rancore che potrebbe presto esplodere in una serie di rivelazioni scottanti sul conto di Soleil. Tornano alla mente gli "accordi" che le concorrenti sembrano aver preso con Fabrizio Corona prima di entrare nella casa del GFVip.

Sophie Codegoni: "So tutto, meglio che non parli"

Dopo la lite, Sophie si è rifugiata in camera e si è lasciata andare ad uno sfogo con Miriana, Jessica e Lulù sul conto di Soleil. Irritata dalle sue provocazioni, riflette: "Ma come ti permetti di insultarmi di dire che devo andare a scuola? Io la scuola l’ho fatta e ho lavorato". Sophie non digerisce gli atteggiamenti di Soleil, che ha un'umiliazione per tutti: "Ma guarda con stai facendo tu… io perché sono buona e cara, ma sapevo già tutto, meglio che non mi fa parlare. Io non sono come lei, non infango le persone, anche se potrei farlo", dice davanti agli occhi incuriositi delle inquiline. Che si riferisca alla dinamica orchestrata con Alex Belli? Poi rivela un aneddoto della loro conoscenza fuori dalla casa: "Con le cose che so di lei… ho assistito a delle scene fuori da qui, che lascia perdere proprio…l’hanno cacciata da una cena che gratuitamente si è messa ad insultare Vito…", prima di essere censurata dalla regia.

Gli accordi di Sophie e Soleil con Fabrizio Corona

D'altronde non è una novità che le due concorrenti abbiano architettato almeno in parte le dinamiche da portare nella casa del GFVip e che in mezzo ci sia lo zampino di Fabrizio Corona. Soleil e Sophie avevano avuto modo di conoscersi bene prima della loro esperienza al reality e avevano partecipato a non pochi eventi mondani in vista del loro ingresso a Cinecittà. Stando a quanto già rivelato infatti, Sophie avrebbe dovuto provarci con Manuel Bortuzzo. Anche la dinamica che ha coinvolto Gianmaria e la presunta fidanzata Greta fuori dalla casa era stata smascherata da un video che la ragazza aveva registrato nell'appartamento dell'ex paparazzo, lo stesso nel quale la Codegoni era stata avvistata la scorsa estate durante un controllo delle forze dell'ordine a casa di Corona.