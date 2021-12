GF, Soleil sulla lite con Sophie: “L’ho attaccata per mancanza di intelligenza, non per la plastica” Nella casa del GF Vip, Soleil Sorge torna a parlare del duro scontro avuto con Sophie Codegoni riguardo la chirurgia plastica. L’influencer vuole chiederle scusa, ma allo stesso tempo si giustifica dicendo che la sua è stata solo “una reazione alla risposta maleducata” che le è stata data.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge torna a parlare del duro scontro avuto con Sophie Codegoni. A far scoppiare la scintilla, questa volta era stata una frase che l'influencer ha rivolto alla coinquilina, dopo aver commentato in modo ironico il suo rapporto con Gianmaria: "Sei più piena di plastica che di personalità". Sophie ha subito replicato alle offese e ora anche Soleil commenta quanto accaduto, intenzionata a chiedere scusa ma giustificandosi dicendo che la sua è stata solo "una reazione alla risposta maleducata e fuori luogo che mi ha dato lei".

Soleil vuole scusarsi con Sophie

Soleil ha spiegato a Manila Nazzaro, Maria Monsè e Alex Belli cosa pensa dell'accesa discussione avuta con Sophie, partita da un commento sul rapporto che ha con Gianmaria e sfociata in un battibecco sulla chirurgia plastica. L'influencer italo americana ha intenzione di scusarsi con la coinquilina per le offese:

La prima cosa che voglio fare è chiedere scusa perché sono la prima che apprezza la chirurgia. Non ho mai denigrato questo tipo di cosa, non era minimamente quello il commento. Le voglio chiedere scusa se può aver offeso o toccato una problematica sua irrisolta.

Tuttavia, Soleil si sente ingiustamente accusata da parte di alcuni compagni e si giustifica sostenendo che il suo è stato solo il modo di reagire alla risposta "maleducata e fuori luogo" che Sophie le ha dato:

Lei stessa l'ha detto da sola che si è dovuta sgonfiare le labbra perché non aveva più espressione. E io non posso permettermi di fare una battuta dopo che lei si è presa la confidenza di darmi dell'arpia? Tu tiri la corda e io non posso tirarla? È una reazione alla risposta maleducata e fuori luogo che mi ha dato lei. Io l'ho attaccata a livello di contenuti e mancanza di intelligenza, non per la plastica.

E rivolgendosi ai compagni che fanno buon viso a cattivo gioco ha detto: "Siete un branco di falsi".

La reazione di Sophie Codegoni e il commento di suo padre

Sull'acceso scontro tra le due coinquiline del GF Vip, è intervenuto anche il padre di Sophie, Stefano Codegoni. Via Twitter ha commentato la vicenda, scagliandosi contro Soleil: "E comunque meglio farsi le tette che farsi i mariti delle altre". La stessa Sophie, al momento della discussione, non ha risparmiato dure parole nei confronti della coinquilina: "A differenza tua io non ho toccato il viso come te, che ti sei stravolta i connotati. Cerchi di umiliare le persone, lo fai con tutti. Buttati tu nella spazzatura, che ti comporti da spazzatura".