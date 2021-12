GF Vip, il papà di Sophie Codegoni contro Soleil: “Meglio rifarsi le tette che i mariti delle altre” La lite tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni nella Casa del GF Vip ha smosso anche il papà dell’ex tronista che con un tweet ha lanciato una frecciata all’italo americana.

A cura di Gaia Martino

L'aria al Grande Fratello VIP è letteralmente infuocata. Nelle ultime ore è scoppiato un durissimo scontro verbale tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni che ha attirato l'attenzione degli inquilini e del pubblico a casa. Tutto è partito quando l'italo americana ha ironizzato sul rapporto tra l'ex tronista e Gianmaria Antinolfi tirando in ballo un ipotetico matrimonio ‘tra comodini': "C'è bisogno di una foto della sezione mobili e soprammobili, nel matrimonio dei comodini siete voi i protagonisti!". La Codegoni è subito intervenuta in maniera sarcastica: "Dai Sole non farmi ridere troppo che dopo perdo l'espressione". L'immediata replica di Soleil ha acceso la fiamma: "Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare l'espressione". Parole che non potevano passare inosservate e che hanno scatenato una dura reazione in Sophie.

La reazione di Sophie alle accuse di Soleil

Sophie Codegoni non ha preso bene l'accusa che le è stata rivolta, ovvero quella di esser ricorsa troppo al chirurgo estetico al punto di essere diventata ‘piena di plastica'. L'ex tronista di Uomini e Donne si è avvicinata alla sua inquilina ed ha dichiarato:

Non mi sento offesa, ho rifatto solo il seno. Anche se fossi di plastica tu non ti puoi permettere di offendere le persone gratuitamente. A differenza tua io non l'ho toccato il viso come te che ti sei stravolta i connotati. Se anche mi fossi rifatta tutta sono problemi miei. Cerchi di umiliare le persone, lo fai con tutti. Buttati tu nella spazzatura, che ti comporti da spazzatura.

Interviene il papà di Sophie

L'ex tronista di Uomini e Donne provata dopo la lite furiosa è scoppiata in lacrime, rincorsa da Miriana, Jessica e Lulù. "Ero lì per i fatti miei mi urli buttati nell’umido, ma come ti permetti” è stato il suo sfogo. Ad assistere da casa alla reazione di Sophie anche il suo papà, Stefano Codegoni, che con un tweet ha lanciato una frecciata alla Sorge:

E comunque è meglio farsi le tette che farsi i mariti delle altre

Alle tante risposte dei fan del programma, ha scritto ancora: "Mi sono sempre fatto i fatti miei m vederla umiliata e in lacrime e non poterla difendere mi fa andare fuori di testa".