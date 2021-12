GFVip: Soleil innamorata sotto le coperte con Alex, ma qualche ora prima diceva tutt’altro Tra Alex Belli e Soleil Sorge, ormai, la situazione è del tutto precipitata: i due sono inseparabili e innamorati. Eppure l’influencer, prima di trascorrere la notte abbracciata all’attore, aveva dichiarato di volersi allontanare.

A cura di Ilaria Costabile

Tra Alex Belli e Soleil Sorge, ormai, non c'è più spazio per nient'altro che non sia il loro "amore". Sempre più vicini, anche dopo i momenti di burrasca, i due sono ormai inseparabili e dopo dichiarazioni spiazzanti sotto le coperte, con tanto di baci, abbracci e sguardi languidi, non resta altro che proclamare la prima coppia del Grande Fratello Vip. Eppure, tornando indietro di poche ore dal tenero incontro notturno, era proprio l'influencer a mostrarsi sempre più decisa a voler prendere le distanze, come racconta a Katia Ricciarelli accusando anche l'attore di aver avuto un atteggiamento decisamente diverso dal suo.

Soleil Sorge accusa Alex di essersi spinto oltre

Confidandosi con Katia Ricciarelli, dopo gli ultimi avvenimenti che l'hanno vista sempre più vicina ad Alex, Soleil racconta di aver preso la sua decisione, confermando che da parte sua non c'è mai stato lo slancio di comunicare qualcosa all'attore che andasse oltre ad un affetto amicale:

Mi ha detto cose belle forti importanti, oltre che in quel momento lì, la situazione era molto chiara, glielo avevo già detto che doveva un attimo frenare la cosa. L'ennesima volta che ci troviamo in questa situazione, l'ho visto in crisi in un momento così, lui mi ha detto certe cose, quindi sono andata e gli ho detto "senti tra me e te proprio non è cosa"

La gieffina continua il suo discorso affermando con forza che non avrebbe mai voluto essere irrispettosa nei confronti di una relazione che lui sta vivendo fuori le mura di Cinecittà e, a questo proposito, ha sottolineato come invece lui non abbia mostrato la stessa serietà spingendosi in dichiarazioni anche fin troppo esplicite:

ma a prescindere da questo fatto, tu devi risolverti le tue cose fuori, noi dobbiamo, ma soprattutto tu, perché io non mi sono mai permessa, non sono andata oltre con le parole a dire mi sono innamorata di te o ti voglio, cose comunque un po' oltre e mancare di rispetto ad una relazione, io non mi sono mai permessa, lui l'ha fatto, quindi è lui che deve frenare gli atteggiamenti fisici, frenare le parole, gli ho detto questa cosa, lo puoi fare e anzi possiamo dare dimostrazione del fatto che può esserci anche un'amicizia tra uomo e donna senza queste cose, basta fare un passo indietro.

Alex e Soleil inseparabili a distanza di poche ore

Peccato che, però, proprio a distanza di qualche ora i due si sono ritrovati a condividere il letto e a scambiarsi effusioni avvolti tra le coperte. Insomma, nonostante lui le avesse fatto capire che aveva intenzione di lasciare il reality perché non era più in grado di contenersi e lei, invece, si dichiarava ben salda sulle sue posizioni di amicizia e complicità, alla fine l'attrazione ha avuto la meglio e, infatti, sono finiti a trascorrere tutta la nottata insieme.