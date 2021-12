GFVip, Soleil crolla dopo l’uscita di Alex Belli: “Non so se voglio stare qua, sono stata stupida” Soleil Sorge crolla dopo l’addio improvviso di Alex Belli. Dopo la puntata si apparta in un angolo e piange disperata: “Sono stata stupida, non so se voglio restare” confida a Sophie che, intanto, prova a consolarla.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 13 dicembre è stata all'insegna dei colpi di scena. Alex Belli è stato squalificato dal reality dopo aver infranto le norme anti-Covid e aver abbracciato sua moglie Delia, entrata in casa con l'intenzione di lasciarlo, intanto Soleil Sorge ha dovuto incassare questo addio improvviso. Dopo la puntata, infatti, l'influencer è scoppiata in un pianto disperato, chiedendosi se avesse senso continuare il suo percorso nella Casa, per poi scoprire che l'attore aveva disseminato in giro dei biglietti dedicati a lei.

Lo sfogo di Soleil Sorge

L'addio improvviso di Alex Belli è stato un duro colpo per Soleil Sorge che, nonostante abbia tentato di mantenere un certo aplomb si è vista travolta da un'onda emotiva non indifferente. Dopo mesi di complicità, di scambi, sguardi, baci e probabilmente molto altro, l'attore non ha fatto altro che pensare al proprio tornaconto personale, cercando di recuperare il rapporto con la moglie in diretta tv. La 27enne, quindi, una volta che il gieffino ha varcato la porta rossa per non tornare più indietro, allontanandosi dagli altri inquilini è scoppiata a piangere, accovacciandosi in un angolo. A consolarla, nonostante i continui battibecchi, è intervenuta Sophie Codegoni, alla quale ha confidato: "Non lo so se voglio stare qua, cosa faccio? Sto qui a ricordare la stupidità che ho avuto, tutti i ricordi in cui ho creduto, l’amicizia, le cose. Sono stata stupida".

Sophie Codegoni consola Soleil

L'ex volto di Uomini e Donne, quindi, cerca di farla ragionare: "Lui non ti ha pensata in questo momento, pensa a te. Non lasciare che ti rovini questa esperienza, è il tuo percorso. So che non siamo Alex, ma noi siamo qui". L'influencer sembra piuttosto contrariata da questa affermazione, tanto è vero che anche in un momento di sconforto è riuscita a non scalfire il suo istinto polemico: "Chi? Un mucchio di persone a cui sto sul cazzo e che non vedrebbero l’ora di vedermi fuori da qua, guarda quando giri le spalle sono tutti pronti a sparlare e a buttare cattiverie su di te". Sia Sophie che Giucas Casella hanno cercato di rabbonirla dicendole che non è vero quanto ha appena dichiarato: "In una situazione come questa viene umanamente di starmi vicino", al che i due gieffini nuovamente dichiarano: "Non è così, nessuno ti odia Sole, quando vorrai venire da noi ti accoglieremo a braccia aperte".

Soleil trova i biglietti che le ha lasciato Alex

Intanto, però, Jessica Selassié mostra a Soleil alcuni biglietti trovati in giro per la casa che Alex Belli ha scritto appositamente per lei. La principessa, quindi, accompagnandola si domanda: "Allora era premeditato tutto, non è che lui non sapesse", l'influencer scova ogni foglietto, sul quale l'attore ha trascritto un pensiero, un ricordo vissuto insieme che, però, Soleil non legge a voce alta, come per custodire ancora qualcosa del loro rapporto.