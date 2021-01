Samantha De Grenet contro Antonella Elia. Nel corso dell'ultima puntata del GFVip,la concorrente ha avuto uno scontro molto acceso con l'opinionista, entrata nella casa, tramite la glass room, proprio per incontrarla. Tra di loro sono volate accuse reciproche, ma Antonella Elia ha decisamente alzato i toni, con parole e offese che hanno profondamente ferito Samantha. Se in un primo momento la showgirl ha cercato di reggere il colpo, a fine puntata si è sfogata con le amiche Cecilia Capriotti e Dayane Mello.

Lo sfogo di Samantha de Grenet

Al termine della diretta, Samantha De Grenet è scoppiata in lacrime confidando il suo dolore per le parole che Antonella Elia le ha rivolto, in particolare quelle relative alla sua fisicità: "Sei grassa". La showgirl si è sfogata con Cecilia e Dayane, spiegando che per lei sono tasti dolenti, in virtù della malattia che si è trovata ad affrontare: "Che lei mi dica che sono grassa o magra non mi interessa…È che tu vai a toccare una ferita per la quale io ho lottato tanto…ho lottato tanto…". Anche Cecilia ha iniziato a piangere, vedendola così abbattuta, così le due amiche si sono strette in un lungo abbraccio.

Samantha de Grenet parla della malattia

Poche settimane prima, nella casa del GFVip, Samantha di era confidata con Dayane raccontando della sua battaglia contro un tumore al seno, scoperto nel 2018. "Ti cambia la vita in un istante", ha spiegato. Mentre era al mare si sarebbe accorta di avere un "bozzo" al seno: "Nel 2018, stavo al mare sdraiata vicino a una mia amica e sento un bozzo al seno. Lo faccio sentire anche alla mia amica, che mi dice: ‘Vatti a fare un controllino, così stai tranquilla'". Quindi ha rimarcato quanto sia importante fare prevenzione: "Devo dire che la prevenzione è fondamentale. Una diagnosi precoce, in alcuni casi, per alcune malattie, ti può salvare la vita".

Le accuse di Antonella Elia a Samantha

Una trovate faccia a faccia nella casa, Antonella Elia ha subito attaccato: "Ma chi ti credi di essere? ‘Sto cavolo? Credi di avere il diritto di parlarmi così? Su di te ho detto la verità. Con te non si parla perché sei una nobile? Ci siamo incontrate tre volte e non ci siamo nemmeno mai parlate". Antonella è andata avanti dritta come un treno: "Al massimo della tua carriera hai fatto la regina del gorgonzola. Un arrogante convinta di poter dare dell’idiota agli altri. Sei un po’ ingrassata comunque, stai cedendo al peso dell’età. Che figo, sono di nuovo nella Casa e ho davanti una str*** ed è bellissimo darle della str***". "Quanto sei signora", ha risposto Samantha ma Antonella non si è lasciata distrarre: "Sei una borgatara ripulita male. Se potessi entrare dentro, sarebbe un godimento".