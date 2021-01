Manca poco più di un mese alla fine del Grande Fratello Vip e in concorrenti ancora in casa stanno iniziando a pensare a cosa e soprattutto a chi li aspetterà una volta usciti. Fra i pensieri di Rosalinda Cannavò c'è il fidanzato Giuliano Condorelli con il quale, dopo 10 anni di storia, ha attraversato alcuni momenti difficili. Oggi Adua Del Vesco si sente a pieno Rosalinda, una donna forte e indipendente, molto cambiata rispetto al suo ingresso nella casa. Per lei è il tempo di chiedersi se le sue nuove consapevolezze potranno convivere con l'amore per Giuliano.

I dubbi di Rosalinda sul fidanzato Giuliano

In un momento di confidenze con Maria Teresa Ruta, Rosalinda si sfoga e racconta tutti i suoi dubbi sul rapporto con Giuliano (qui il video). "Io vorrei qualcosa di più stabile, che sia anche solo una convivenza, non per forza il matrimonio, ma solo se fuori troverò una persona che come me ha avuto un'evoluzione", spiega a Maria Teresa. "Oggi mi sento di essere cambiata tanto, di essere cresciuta e non ho più paura di oppormi". Il suo timore è che nella sua storia con Giuliano non ci sia spazio per la nuova Rosalinda e che lui sia rimasto quello di sempre: "Io voglio una persona che mi accetti così come sono, non ho bisogno di essere aiutata da lui. Non voglio più sentirmi sua figlia o sua sorella, ma la sua donna. Solo così vorrò fare un passo in più".

Rosalinda e i pensieri sul matrimonio

Rosalinda e Giuliano Condorelli sono fidanzati da 10 anni. L'attrice non ha mai nascosto il suo desiderio di portare il rapporto ad uno step successivo, ha persino parlato di matrimonio: "Voglio un’evoluzione nella nostra storia. Adesso non so se è pronto ma lo pretendo. Mi riferisco a una proposta di matrimonio. Continuare a vivere da fidanzati, dopo 10 anni, ognuno a casa sua mi sta stretto", ha raccontato al GFVip. I suoi sentimenti sono forti, ma lo è altrettanto il suo desiderio di sentirsi una donna indipendente, anche senza il suo appoggio, fondamentale nei momenti più bui della sua vita: