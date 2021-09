GFVip, Raffaella Fico sul suo fidanzato Piero Neri: “Tra noi c’è amore, mi manca” Raffaella Fico sente la nostalgia del fidanzato Piero Neri, il facoltoso giovane di Forte dei Marmi la cui identità è stata rivelata da Alfonso Signorini. Nella casa la showgirl si lascia andare alle prime confidenze, raccontando di essere legata alla sua ultima fiamma da poco più di un mese. Il tempo però non conta per Raffaella, che è pronta a dirsi innamorata e che non vede l’ora di riabbracciarlo una volta fuori dalla casa.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono passati appena due giorni nella casa del Grande Fratello Vip, ma Raffaella Fico sente già la mancanza del suo fidanzato. La showgirl aveva dichiarato a Signorini che sarebbe entrata nella casa da single, ma a quanto pare nelle ultime settimane prima del suo ingresso qualcosa sarebbe cambiato, come Raffaella ha confermato d'altronde nella recente intervista rilasciata a Fanpage.it. Ora non ci sono più dubbi sul fatto che il cuore dell'ex compagna di Balotelli sia nuovamente impegnato: le sue attenzioni sono tutte per Piero Neri, un facoltoso giovane di Forte dei Marmi.

Raffaella Fico è fidanzata da poco più di un mese

Durante un momento di chiacchiere con Gianmaria Antinolfi, Raffaella Fico si lascia andare ad alcune confessioni sulla sua vita sentimentale. Con il coinquilino sembra essersi instaurata una buona complicità, data dal fatto che entrambi hanno da poco iniziato una frequentazione con una persona fuori dalla casa. "Ci è venuta un po' di malinconia", scherza la Fico. "Mi sono fidanzata da pochissimo ed è difficile il distacco. Stavamo vivendo i primi momenti insieme… ma tanto quando usciamo loro sono là, li ritroviamo", rassicura Gianmaria. Mentre l'imprenditore si ritiene libero di viversi la sua esperienza a 360 gradi nella casa, la showgirl si sente a tutti gli effetti impegnata: "Io per lui provo un sentimento, sono innamorata. Stiamo insieme da un mese, ma tra noi c'è amore".

Chi è Piero Neri il fidanzato di Raffaella Fico

A confermare la situazione sentimentale della showgirl napoletana ci ha pensato Alfonso Signorini durante una diretta sui social di Casa Chi. Il conduttore si è detto stupito del fatto che la concorrente si fosse presentata ai provini come single, mentre ora è evidente che il suo cuore è impegnato: "Magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare". Non ha dubbi però sull'identità dell'uomo misterioso che l'ha fatta innamorare a poche settimane prima dal suo ingresso nella casa: "È fidanzata con Piero Neri, un fidanzato molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia che va avanti da più di un mese". Chissà che l'uomo misterioso non stia sentendo altrettanta mancanza e che non si palesi tra le mura della casa per fare alla showgirl una romantica sorpresa.