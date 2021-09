Raffaella Fico al GfVip: “Mario Balotelli è il padre di mia figlia, ma entro fidanzata” A Fanpage.it, Raffaella Fico si racconta nel giorno più importante per lei, il ritorno al format che l’ha lanciata ma questa volta nella versione vip: “Sono passati tanti anni, è cambiato tutto e adesso ho una maturità diversa”. Tra gossip passati e futuri, Raffaella si racconta: “Mario Balotelli è il padre di mia figlia. Oggi ho il cuore impegnato e non cerco storie nella casa”.

È forse il giorno più atteso dell'anno per tutto il mondo Mediaset: questa sera, ore 21.20, parte su Canale 5 il Grande Fratello Vip 2021. È la sesta edizione del format, la terza condotta da Alfonso Signorini. Nel ricco cast di concorrenti c'è anche lei, Raffaella Fico. Ha raggiunto la notorietà proprio partecipando all'edizione classica, quella del 2008, poi una carriera tra tv e moda: Lucignolo, Colorado, L'Isola dei Famosi e Tale e Quale Show, i suoi punti salienti. Soprattutto il gossip: la tormentata storia d'amore con Mario Balotelli, la nascita della figlia Pia. A Fanpage.it, Raffaella Fico si racconta con grande sincerità, anticipando quelle che sono le motivazioni che l'hanno spinta a partecipare.

Partiamo col dire che il tuo Grande Fratello Vip è già iniziato: da quanto sei in “isolamento” per la preparazione dello show?

Ho perso il conto, quasi. Siamo dal 6 settembre, qui. Si mangia e si dorme. Non si fa molto altro. E sono da sola, soprattutto, non abbiamo ancora contatti con gli altri concorrenti.

Leggi anche Le ceneri di Raffaella Carrà da Padre Pio: quando arriveranno nel santuario e gli eventi dedicati

Raffaella Fico al Grande Fratello Vip: è il momento giusto?

Sono passati tredici anni quando ho fatto il Grande Fratello per la prima volta, ero praticamente una bambina. Adesso, con una maturità diversa, affronto questa esperienza in modo completamente nuovo.

Perché?

Ho accettato per mettermi in gioco, per farmi conoscere. Ho certamente una determinazione differente rispetto a tredici anni fa.

Sai, forse un po’ si è persa la percezione che Raffaella Fico sia emersa con quel Grande Fratello, tredici anni fa.

Sono passati tanti anni, è vero. È cambiato un po’ tutto ed è un’esperienza assolutamente nuova.

Tra i concorrenti, ci sono tanti nomi importanti. Hai un rapporto con qualcuno in particolare?

In verità, non conosco nessuno e non ho contatti con nessuno. Per me, è un’esperienza inedita anche da questo punto di vista, approfondire la conoscenza di alcune persone mai viste prime, se non di sfuggita per qualche evento televisivo.

C’è anche Jo Squillo.

Pensa che a Tale e Quale Show ho fatto Sabrina Salerno…

Proprio per questo, pensavo: magari con Alfonso Signorini si potrebbe pensare a una versione particolare di “Siamo Donne”.

Sarebbe divertente, sì.

Tra i concorrenti più attesi, complice anche la partecipazione recente a Temptation Island, c’è Tommaso Eletti. Lo conosci?

Ho seguito Temptation Island, conosco il personaggio. È un ragazzo giovane, un ragazzo che ha voglia di fare esperienza. Non ho un’idea precisa a priori su di lui, le persone vanno conosciute.

Mario Balotelli è stato un grande protagonista della scorsa stagione con una storyline legata a Dayane Mello. Sei preparata al fatto che la tua vita privata possa entrare in gioco?

Non ho paura delle dinamiche che possono innescarsi. Mario è il padre di mia figlia, con lui ho un grande rapporto. È un papà bravissimo e non ho nessun tipo di problema. Se qualche storia uscirà fuori, non ho problemi. Male non fare, paura non avere.

Cosa si mette in una valigia quando si fa il Grande Fratello Vip?

Di tutto e di più (ride, ndr). No, scherzo. Ho portato un po’ di cose da tutti i giorni, non ho preparato una grande valigia, a differenza di quello che tu ti potresti aspettare (ride ancora, ndr). C’è qualche capo, qualche vestito per le dirette, ma in fondo nulla di particolare.

Quanto pensi di durare nella casa?

È un gioco e io me la giocherò tutta. C’è da dire, però, che è il reality ha una struttura che ti costringe a pensare giorno per giorno. E io farò così, voglio vivermela senza calcoli.

Sei pronta a piangere?

Eh, beh…dipenderà dagli argomenti che andranno a toccare, non sono una macchina e non so piangere a comando. Vediamo quello che succede, ma non ho la lacrima tanto facile.

Entri con il cuore impegnato oppure sei single?

Assolutamente impegnato. Entro da fidanzata, innamorata e super felice. Sono appagata in questo momento.

Le cose vanno bene, allora è il caso che gli autori ti lascino in pace con le dinamiche sentimentali all’interno della casa…

Assolutamente (ride, ndr), ma è importante dire che nessuno riuscirebbe a scalfire e toccare i miei equilibri. Per questo, ti dico, affronto questa esperienza con una maturità assolutamente diversa. Nessuno può stravolgere i miei sentimenti.

Che futuro ti aspetti dopo il Grande Fratello Vip?

Sicuramente sono tornata per rimettermi in gioco anche dal punto di vista professionale. Non sono del tutto ferma, ho fatto la radio e ricopro la carica di direttore artistico di un teatro (il Teatro Bolivar a Napoli, ndr). Mi piacerebbe presentare un programma comico, magari.