GFVip, nessun malore notturno per Manuel Bortuzzo: “Era solo una lieve indigestione” Manuel Bortuzzo sta bene, dopo le voci di un presunto malore durante la notte Fanpage.it apprende che il ragazzo ha avuto una lieve indigestione, ma nulla di preoccupante. Allarme passato, come d’altronde è accaduto per i precedenti episodi che rischiavano di mettere a rischio la permanenza del nuotatore nella Casa.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo le voci circolate su un presunto malore nella notte che avrebbe disturbato il sonno di Manuel Bortuzzo, tanto che la regia ha dovuto distogliere la camera, Fanpage.it è grado di confermare che si è trattato di un'indigestione e, quindi, nulla di grave, tanto che il gieffino si è ripreso nell'arco di qualche ora.

Manuel colpito da una lieve indigestione

Il ragazzo, quindi, ha avuto a che fare con una leggera indigestione, come appreso da Fanpage.it, ragion per cui non è stato necessario allontanarlo dalla casa più spiata d'Italia come è accaduto in precedenza. Tanto è vero che già da questa mattina il malessere è rientrato del tutto. Eppure non sono mancati nelle settimane precedenti, momenti di preoccupazione. Sono stati due gli episodi che hanno fatto preoccupare i fan del gieffino, allarmati all'idea che fosse costretto ad abbandonare il gioco, per fortuna non è accaduto niente del genere e ha potuto continuare indisturbato la sua esperienza nel reality di Canale 5.

Le rassicurazioni di Franco Bortuzzo

Nelle precedenti occasioni, infatti, Bortuzzo era stato colpito da una brutta cistite, cosa che come rivelato dal padre, proprio a Fanpage.it, non rappresenta un evento così raro: "L‘allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione" aveva spiegato. Dopo il primo episodio, poi, c'è stata una ricaduta, dovuta probabilmente ad una cura antibiotica non abbastanza incisiva, in quell'occasione Manuel era stato sottoposto a delle visite più mirate: "È arrivato un medico, domani faranno un'urinocoltura e altre analisi ma si risolve sicuramente tutto. A volte in quelle situazioni basta sbagliare un antibiotico e può non fare l’effetto desiderato. È fastidioso, è come una forte cistite, ma non è niente di preoccupante, Manuel rimane dentro!" aveva dichiarato Franco Bortuzzo, sostenendo che il figlio non avrebbe lasciato il reality.