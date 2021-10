Il padre di Manuel Bortuzzo: “L’infezione non è nulla di preoccupante, non lascerà il GFVip” “Nulla di grave”, rassicura con voce tranquilla il papà di Manuel raggiunto da Fanpage.it. “Stiamo facendo alcune analisi, ma non c’è nessun problema. Il fatto è che Manuel non è uno che si lamenta. Forse sarebbe dovuto andare prima a dire che non stava bene e invece non l’ha fatto fino ad ora”, spiega. Nella giornata di venerdì 15 ottobre Manuel è stato visitato da un medico, come conferma il padre Franco: “Domani faranno altre analisi ma si risolve tutto, Manuel rimane dentro!”.

A cura di Giulia Turco

Il padre di Manuel Bortuzzo raggiunto da Fanpage.it rassicura sulle condizioni di salute del figlio al GFVip. Il racconto del nuotatore, che nella serata di giovedì 14 ottobre aveva fatto presente ai suoi compagni la presenza di un'infezione tornata a dargli fastidio più spesso del solito, aveva lasciato pensare ad una possibile uscita di Manuel dalla casa nella puntata di venerdì 15 ottobre. Niente paura però per i sostenitori del giovane nuotatore: il padre Manuel assicura che Manuel resterà in gioco e si godrà la sorpresa di Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini.

Franco Bortuzzo spiega come sta Manuel Bortuzzo

"Nulla di grave, abbiamo risolto tutto", rassicura con voce tranquilla il papà di Manuel raggiunto da Fanpage.it. "Stiamo facendo alcune analisi, ma non c'è nessun problema. Il fatto è che Manuel non è uno che si lamenta. Forse sarebbe dovuto andare prima in confessionale a dire che non stava bene e invece non l'ha fatto fino ad ora", spiega. Nella giornata di venerdì 15 ottobre Manuel è stato visitato, come conferma il padre Franco: "Oggi è arrivato un medico, domani faranno un'urinocoltura e altre analisi ma si risolve sicuramente tutto", ci tranquillizza. Sui motivi per cui l'infezione sarebbe tornata in maniera più frequente del normale spiega: "A volte in quelle situazioni basta sbagliare un antibiotico e può non fare l’effetto desiderato. È fastidioso, è come una forte cistite, ma non è niente di preoccupante, Manuel rimane dentro!".

Manuel parla del suo problema di salute ai compagni

Nella serata di giovedì Manuel aveva iniziato ad allarmarsi leggermente: "È un problema che persiste e non è normale che sia sempre uguale", aveva spiegato il nuotatore a Lulù ed Alex Belli anticipando la possibilità che potrebbe lasciare la casa del GFVip a breve. "Non è normale che sia successo tre volte in un mese, quando prima mi succedeva una volta ogni sei", ha chiarito il nuotatore, "l'ultima volta che l'ho avuta così tanto mi sono dovuto operare".