GFVip, Manuel Bortuzzo pensa alla sua ex e si chiede: “Ci siamo lasciati davvero?” Tra i protagonisti di cui si è parlato più spesso in questa edizione del Grande Fratello Vip c’è Manuel Bortuzzo. Il nuotatore trevigiano, entrato nella casa da single, si è ritrovato a pensare alla sua ex e chiacchierando con Alex Belli si è chiesto se la loro storia fosse finita sul serio o meno.

A cura di Ilaria Costabile

La permanenza nella casa del Grande Fratello diventa per molti dei partecipanti un modo per leggersi dentro e affrontare anche il proprio passato. Molto è il tempo, infatti, che i gieffini trascorrono parlando tra loro o stando fra sé e sé, ebbene in una delle chiacchierate con Alex Belli, Manuel Bortuzzo si è trovato a parlare d'amore e la mente è volata alla sua ex, portandolo a porsi una domanda piuttosto spiazzante.

I ripensamenti di Manuel

Che il nuotatore trevigiano fosse un ragazzo riservato lo si era capito fin dai primi momenti all'interno della casa più spiata d'Italia, quando pur non avendo difficoltà a parlare del proprio vissuto, ha sempre evitato di approfondire determinate tematiche. In maniera forse inconsapevole, però, è finito dentro una liaison che si sta trascinando dall'inizio del reality, quella con Lucrezia Hailé Selassié. Se la principessa ha dimostrato fin da subito di essere presa da lui, non si può dire che lo stesso coinvolgimento sia arrivato da parte del nuotatore che, infatti, in più occasioni ha cercato di mantenere le distanze. Chiacchierando con Alex Belli come si vede nel video de Il Vicolo delle News, il gieffino ha fatto emergere certi dubbi in merito alle sue relazioni, ponendosi delle domande non di poco conto. Parlando del rapporto con la sua ex, con la quale viveva in simbiosi, il ragazzo si è chiesto in tono dubbioso: "Ma ci siamo lasciati?". Una domanda che pesa e che, quindi, mette in discussione qualsiasi cosa stia accadendo tra le mura di Cinecittà. Non è chiaro se stesse parlando di Martina, la ragazza che era al suo fianco anche durante la sparatoria, oppure di Federica che, infatti, si è presentata anche in puntata per salutarlo.

Il chiarimento con Lulù

Di fatti, a distanza di pochi minuti, gli si è avvicinata Lulù, alla quale Manuel ha approfittato per fare un discorso in tutta sincerità. Il nuotatore le ha detto: "Senza certezze io non posso fare niente. Ci sono delle cose che devi sapere di me", un modo per farle capire che prima di potersi immergere in una nuova conoscenza, deve avere ben chiaro quello che prova e, soprattutto, deve capire se c'è qualcosa di sospeso ad attenderlo fuori, una volta conclusa la sua esperienza nel reality.