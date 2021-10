Lulù e il bacio a Manuel: “È stato bellissimo, mi hai presa e buttata sul letto”, Bortuzzo divaga Al Grande Fratello Vip, Lulù Hailé Selassié ha provato ad avere un confronto con Manuel Bortuzzo dopo il bacio appassionato che si sono scambiati. La principessa etiope ha spiegato che non si sarebbe mai aspettato che lui la prendesse per il braccio e la buttasse sul letto: “È stato bellissimo”, ma il nuotatore fa il vago.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Lulù Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo è in continua evoluzione. Li abbiamo lasciati che si scambiavano un tenero bacio poche ore dopo l'ultima puntata del reality. In queste ore, la principessa etiope ha provato a parlare con il nuotatore per capire che peso desse a quel momento di tenerezza. Manuel è stato vago come sempre.

Lulù cerca conferme e Manuel Bortuzzo divaga

Manuel Bortuzzo ha spiegato a Lulù: "Senza certezze io non posso fare niente. Ci sono delle cose che devi conoscere, che devi sapere di me". La concorrente del Grande Fratello Vip, armata di una pazienza invidiabile, si è mostrata comprensiva con lui e ha provato ad approcciare l'argomento da lontano:

"Io ti capisco, ma lunedì comunque c'è stato un momento in cui io e te ci siamo riavvicinati praticamente. Poi non lo so, dimmelo tu. Non credo che sia un problema per te se ti do un bacio. Non in momenti come adesso, non lo farei mai. Di certo non voglio ripetere gli stessi errori, che hanno portato ad allontanarci. Sarei stupida".

Bortuzzo l'ha invitata a non aspettarsi un entusiasmo eccessivo da parte sua, anche quando gli scrive teneri bigliettini perché non è il tipo che si scompone per una sorpresa: "Ormai mi conosci. Purtroppo non do molte soddisfazioni nella vita. Tu mi fai anche quelle cose scritte, ma quando fuori mi fanno un regalo sono uguale. Non salto di gioia. Sono fatto così". Ancora una volta, Lulù ha provato a dire la cosa giusta. Gli ha spiegato, infatti, che non si permetterebbe mai di chiedergli di cambiare:

"A me piaci come sei, non voglio che cambi. Sei fatto così tu amore, sei sempre stato così dall'inizio. Tu sei sempre stato te stesso. Non avevi una maschera e poi te la sei levata. A me piaci perché sei tu, non voglio che tu diventi un'altra persona. Io sono contenta che ci siamo dati dei baci".

E su questo punto, il gieffino l'ha rassicurata: "Sì, ma ti ho detto che quella non è una cosa che fa male a nessuno. Non è quello il problema, assolutamente".

Il problema di Manuel Bortuzzo sono le telecamere?

Lulù ha ricordato con gioia il momento in cui Manuel Bortuzzo l'ha sorpresa con un bacio, riaprendo un rapporto che sembrava ormai definitivamente chiuso: "Quando sono venuta in camera e tu stavi sdraiato a letto, io non mi sarei mai aspettata che tu mi prendessi il braccio e mi buttassi nel letto. È stato bellissimo per me. Io lo so che tu non vuoi che succeda qua dentro, nella casa". A questo punto, il nuotatore ha spiegato di non sentirsela di lasciarsi andare davanti alle telecamere: