Pace fatta tra Manuel e Lulù, Bortuzzo si lascia andare ad un bacio appassionato

A cura di Giulia Turco

Al GFVip è ormai un tormentone la presenza di Lulù Selassié avvinghiata a Manuel Bortuzzo. Lei se lo abbraccia, lo riempie di baci, lo chiama "amore" ogni tre per due. Lui si scansa, sminuisce e si pulisce persino la bocca dal lucida labbra che la Selassié gli lascia puntualmente stampato. Nonostante appaia visibilmente in imbarazzo, talvolta esasperato dalle attenzioni di Lulù, il giovane nuotatore mantiene una discrezione serafica e non si lascia mai travolgere dalle emozioni. Non è bastata una discussione di coppia per allontanare la princess, che dopo un pianto disperato è tornata a rifugiarsi tra le sue braccia e Manuel, questa volta, si è persino lasciato andare a baci appassionati.

Scontri tra Manuel e Lulù

Lulù non riesce proprio a digerire che Manuel abbia innalzato un muro nei suoi confronti. Nonostante il ragazzo abbia messo le cose in chiaro, spiegando di volersi prendere i suoi spazi, lei continua per la sua strada e pretende da parte di Manuel attenzioni che lui non sembra volerle dare. "Capisco il tuo malessere, sto cercando di rispettare le tue esigenze e i tuoi spazi, ma non voglio allontanarmi da te", gli confida la Selassié. "La differenza tra te e me è che… è come se tu te la vivessi male", replica Manuel. “Vorrei solo dormire con te stanotte”. Ma lui la gela: “Facciamo anche le persone mature: se io voglio dormire con Aldo ci dormo”.

La gelosia di Lulù per l'ex fidanzata di Manuel

Nonostante sia rimasta in disparte, scegliendo di non entrare nemmeno nella casa, Federica Pizzi ha suscitato comunque la gelosia di Lulù, che dopo la puntata si è sfogata con gli inquilini. "È la sua ex con cui è stato tipo tre mesi, è la nipote del dentista", si è sfogata con Jessica. "È la nipote del suo dentista". In realtà, come ha spiegato Bortuzzo, Federica è la figlia della compagna del suo dentista. "Non me ne frega un caz**", sembra aver detto: "Avrà 15 anni".