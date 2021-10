GF Vip 2021, Lulù in lacrime sbotta con Manuel: “Me ne vorrei andare, ma non voglio farti pena” Dopo la settima puntata del Gf Vip c’è stato un chiarimento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che gli ha fatto capire di volergli lasciare i suoi spazi, ma di soffrire: “Vorrei solo dormire con te stanotte”. Ma lui la gela: “Facciamo anche le persone mature: se io voglio dormire con Aldo ci dormo”.

Al Grande Fratello Vip continua a tenere banco il legame tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Nelle scorse settimane i due si sono avvicinati molto, prima che Bortuzzo iniziasse ad allentare i rapporti con lei in reazione ad un attaccamento eccessivo. La scena ormai proverbiale della "camicia che costa molto", quella della bocca pulita dopo un bacio di lei e la spinta a letto sono tutti segnali che vanno in questa direzione e d'altronde Bortuzzo ha provato a far capire più volte a Lulù di volersi vivere con serenità la cosa.

La discussione dopo la puntata tra Manuel e Lulù

Altro segnale dei nuovi equilibri del rapporto tra i due è stato l'arrivo in puntata della lettera che la ex di Mauel Bortuzzo gli ha inviato, letta nel corso della settima puntata del programma. La reazione di Lulù è finita oggetti di molti commenti e condivisioni sui social. Il suo primo commento, rivolgendosi alla sorella Jessica, è stato: "È la sua ex con cui è stato tipo tre mesi, è la nipote del dentista" e anche agli altri suoi compagni di avventura ha ripetuto: "È la nipote del suo dentista". In realtà, come lo stesso Manuel Bortuzzo ha spiegato, Federica è la figlia della compagna del suo dentista, non la nipote. Jessica ha consigliato a Lulù: "Non fare la gelosa". E lei si è spazientita: "Non me ne frega un caz**", poi, bisbigliando tanto da essere di difficile comprensione, sembra aver detto: "Avrà 15 anni".

Lulù vuole dormire con Manuel, lui la allontana

Dopo la puntata, Lulù ha chiesto ulteriori conferme e spiegazioni a Manuel. La principessa gli ha fatto chiaramente intendere di avvertire un muro innalzato da parte sua, legato anche allo stress che sta vivendo in casa in questo momento: "Capisco il tuo malessere, sto cercando di rispettare le tue esigenze e i tuoi spazi, ma non voglio allontanarmi da te". "La differenza tra te e me è che… è come se tu te la vivessi male", interviene Manuel. Lulù però sottolinea: "Spesso mi avvicino per abbracciarti, ma trovo sempre un muro e tutto ciò mi ferisce. Io me ne vorrei andare perché ho tanti problemi gravi nella vita e qui dentro non me la vivo bene". Lo sfogo ha preso il sopravvento, fino al senso di colpa della ragazza:

Non voglio che pensi che io sia pazza, mi è successo tante volte nella vita che le persone pensavano fossi matta perché non volevano capirmi. Non voglio farti pena amore, scusami se ti ho dato questo stress stasera, io ci tengo veramente tanto altrimenti non sarei stata qui, io veramente so quanto sei speciale.

Quindi Lulù gli ha chiaramente detto che avrebbe voluto dormire insieme a lui, ma Bortuzzo, che invece preferisce dormire con il compagno di avventura Aldo Montano, ha provato a farle capire che "Anche questa cosa del letto dobbiamo un attimo risolverla, perché io ci passo sopra, rido e scherzo, ma facciamo anche le persone mature: se io voglio dormire con Aldo ci dormo, quando io e te vogliamo dormire insieme dormiamo. Siamo grandi, non dobbiamo perderci in queste cose".