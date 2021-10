Lulù sull’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo: “Non me ne frega un caz**, sono stati insieme 3 mesi” Al Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha ricevuto una lettera dalla ex fidanzata Federica Pizzi. Lulù Hailé Selassié ha commentato la scena in tempo reale. La principessa etiope, davanti all’invito della sorella Jessica a non fare scenate di gelosia, ha replicato: “Non me ne frega un caz**, sono stati insieme solo tre mesi”.

A cura di Daniela Seclì

Uno dei momenti più intensi della settima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 4 ottobre, ha visto protagonista Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha ricevuto un'intensa lettera da parte della ex fidanzata Federica Pizzi, con cui ha mantenuto un bellissimo rapporto. Mentre andava in scena questo momento, Lulù Hailé Selassié commentava tutto bisbigliando con le sorelle.

Grande Fratello Vip, Lulù commenta Federica Pizzi

Agli occhi attenti degli spettatori del Grande Fratello Vip non sfugge niente. Così, il video della reazione di Lulù Hailé Selassié alla lettera di Federica Pizzi è finito sui social. Il suo primo commento, rivolgendosi alla sorella Jessica, è stato: "È la sua ex con cui è stato tipo tre mesi, è la nipote del dentista" e anche agli altri suoi compagni di avventura ha ripetuto: "È la nipote del suo dentista". In realtà, come lo stesso Manuel Bortuzzo ha spiegato, Federica è la figlia della compagna del suo dentista, non la nipote. Jessica ha consigliato a Lulù: "Non fare la gelosa". E lei si è spazientita: "Non me ne frega un caz**", poi, bisbigliando tanto da essere di difficile comprensione, sembra aver detto: "Avrà 15 anni". Finita la lettera, Hailé Selassié rivolgendosi al gruppo ha ripetuto: "Ma saranno stati insieme tipo 4 mesi", ma le sue amiche l'hanno bloccata: "Sì, ma questo non dirlo".

La lettera dell'ex fidanzata di Manuel Bortuzzo

Nella lunga lettera, Federica Pizzi ha incoraggiato Manuel Bortuzzo a tirare fuori la sua grinta. Gli ha fatto sapere che lo sta seguendo in questa esperienza e non riesce più a vedere la luce nei suoi occhi. Fatica a riconoscere il ragazzo spontaneo e spiritoso che è riuscito a conquistarla:

"Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori".

Il concorrente del Grande Fratello Vip è apparso felice di questa sorpresa: "Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti, poi abbiamo capito che non era la cosa più adatta a noi".