GFVip, Manuel Bortuzzo si commuove per la lettera della sua ex fidanzata Federica Pizzi La storia tra Manuel e Federica è finita prima che il nuotatore entrasse nella casa del GFVip, ma loro sono rimasti molto uniti. Il loro affetto va oltre ogni cosa. Federica è in studio accanto ad Alfonso Signorini e si commuove riascoltando il videomessaggio che ha registrato per Manuel. Lui è in lacrime per la felicità: “Abbiamo un rapporto pulito, le voglio molto bene”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manuel Bortuzzo apre il suo momento con un discorso commovente che ha per tema la sua ricerca della felicità. "Oggi non cerco più di raggiungere la felicità, mi accontento della serenità e di lavorarci per mantenere un equilibrio nella mia vita e a vivermi le mie emozioni". Signorini lo definisce una montagna, "hai ragione, la felicità è fatta di piccoli momenti". Il nuotatore si commuove per una lettera inaspettata scritta dalla sua ex fidanzata Federica Pizzi. La storia tra Manuel e Federica è finita prima che il nuotatore entrasse nella casa del GFVip, ma loro sono rimasti molto uniti. Il loro affetto va oltre ogni cosa. Federica è in studio accanto ad Alfonso Signorini e si commuove riascoltando il videomessaggio che ha registrato per Manuel. È una lettera, piena di parole di amore e di preoccupazione, perché non lo vede felice come sempre.

La lettera di Federica e la reazione di Manuel

"È vero che ci siamo lasciati ma siamo ancora molto legati", racconta Federica nella lettera indirizzata a Manuel. "Ti seguo costantemente, ma non vedo più la luce nei tuoi occhi, le tue risate, che sta succedendo? Dov'è finito quel ragazzo spiritoso che mi ha fatto perdere la testa?", chiede la ragazza a quello che definisce un supereroe. "Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Tante persone hanno messo in discussione quello che c'è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te il resto non conta. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori", gli promette. Manuel ha gli occhi lucidi:

Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Chi mi ha vissuto fuori mi comprende. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti, poi abbiamo capito che non era la cosa più adatta a noi e siamo rimasti in questo rapporto.

Chi è Federica Pizzi

Federica Pizzi è giovanissima, ha appena vent'anni, ed ha un legame profondo con Manuel Bortuzzo. I due ragazzi sono stati insieme, dopo essersi conosciuti tramite la famiglia di lei, che è la figlia del suo dentista. Lo aveva raccontato il giovane nuotatore in un'intervista a Il Gazzettino, lo scorso febbraio. Hanno passato insieme momenti speciali, primo fra tutti l'ultimo anniversario dall'incidente di Manuel, quello avvenuto nella notte del 2 febbraio 2019. In quel momento, Manuel ha scelto di passare un momento privato con Federica ed è riuscito ad alzarsi in piedi: "È stata un’emozione bellissima che porterò sempre con me", ha raccontato lei.