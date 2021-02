Il giorni prima della semifinale, Rosalinda Cannavò si sfoga con l'amica Samantha De Grenet sul letto della stanza arancione, raccontandole tutte le sue paure in vista del rientro alla vita reale. "Non uscirò felice come immaginavo", confessa. Il suo percorso nella casa è stato lungo e importante. Ha messo a punto le sue insicurezze cercando di trasformarle nella sua forza. Ma gli ultimi eventi, comprese le delusioni ricevute da Dayane l'hanno fatta ricascare in un vortice di paura: "Mi spaventano le reazioni fuori, fino ad ora sono stata un po' protetta…".

Rosalinda è sicura di perdere il televoto contro Stefania

"Non so nemmeno se continuerò a fare l'attrice", spiega nonostante Samantha cerchi di convincerla che buttare via la sua carriera sarebbe un vero peccato. "Ci sono state delle situazioni che mi hanno fatto disinnamorare del mio lavoro, che per me era il più bello del mondo", si riferisce al suo passato nel mondo delle fiction. "La gente pensa che recito anche nella vita, non voglio che Andrea deba vedere tutte quelle cose". Ora Rosalinda deve riprendere in mano la sua vita con nuove consapevolezze: "Quando uscirò da qua penso che dovrò prendermi un po' di tempo per me. Non voglio andare nei salotti tv a parlarne, non ne ho voglia". La concorrente d'altronde si sente sicura di uscire venerdì 26 febbraio, nel corso delle semifinale, perdendo quindi il televoto contro Stefania Orlando, ma l'idea non sembra preoccuparla: "Sono stanca, non vedo l'ora che finisca tutto e di non dovermi più giustificare".

Il rapporto con Dayane Mello

Il percorso di Rosalinda al GFVip è stato fortemente segnato dall'amicizia con Dayane e dai loro continui tira e molla. Ad un passo dalla sua possibile uscita, Rosalinda riflette su quanto è successo e sa che difficilmente riuscirà a lasciarsi tutto alle spalle: "Non sto male perché vado via, ma per le delusioni che ho avuto", confida a Samantha De Grenet, che tra l'altro è amica di entrambe. "Queste cose ti renderanno più forte", la rassicura lei. Nonostante abbiano avuto un chiarimento dopo gli scontri dell'ultima puntata, i rapporti tra loro sono molto distanti in questi giorni. Ora ci si chiede se Rosalinda dovesse davvero lasciare la casa, quale sarà la reazione di Dayane che l'ha spinta al televoto.