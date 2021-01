All'indomani dell'incontro con Giuliano Condorelli, l'umore di Rosalinda Cannavò è a terra. La concorrente non si aspettava affatto di poter rivedere il suo fidanzato, eppure lui si è presentato in passerella fuori dalla casa con in mano la chiave del suo appartamento. Una dimostrazione del fatto che il giovane siciliano è pronto a fare un passo in avanti nel loro rapporto. Ma ora è Rosalinda a dubitarne e tra idee confuse e insicurezze, scoppia in un pianto liberatorio.

Lo sfogo di Rosalinda

A fine puntata, Adua Del Vesco si è chiusa nella sauna e si è lasciata andare ad uno sfogo del tutto in solitaria. Poco dopo a preoccuparsi per il suo stato d'animo sono stati i compagni d'avventura, prima Andrea Zelletta, poi Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi. Rosalinda si sente confusa e ha paura di non aver detto a Giuliano le giuste parole. "Non mi sono sentita di dire niente di più…", ha detto tra le lacrime. "Capirai solo col tempo se ti piace veramente", le consigliano. Ma Rosalinda sembra inconsolabile e le sue paure troppo grandi da affrontare: "Io questa cosa l'ho già vissuta, sono andata a casa sua a vivere, ma è andata male e sono andata via perché mi ha detto che non era più innamorato di me". Oggi l'attrice mette in dubbio tutto, il futuro con Giuliano ma anche i sentimenti che prova per lui.

Giuliano avrebbe tradito Rosalinda Cannavò

Sono giorni difficili per Rosalinda Cannavò, sempre più combattuta sulla sua storia con Giuliano. Nei giorni prima della puntata, l'attrice aveva ricevuto la telefonata della sorella, dalla quale aveva appreso l'intenzione di Condorelli di prendersi una pausa da lei. Dai racconti di Rosalinda ai compagni, è emerso che Giuliano l'avrebbe tradita. Un duro colpo arrivato ai tempi della sua carriera nelle fiction e della storia "montata" prima con Gabriel Garko poi con Massimiliano Morra. "Non sono una santa, ho fatto tantissimi errori", ha confessato "ma quello che lui ha fatto a me è stata una ferita ancora più grande. Un tradimento, capisci? E io non mi sono permessa di rinfacciarglielo". Oggi ciò che più le manca sono le conferme e la sicurezza sul suo rapporto: "Non ho certezze, che poi in amore certezze non ce ne sono, però il sentirsi al sicuro, sentirsi la sua donna. Io questa sensazione non ce l'ho da anni".