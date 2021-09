GFVip, le fragilità di Alex Belli: “Da anni sento il desiderio di essere padre” L’attore ha ammesso che il suo matrimonio con Delia Duran spera possa sfociare un giorno nella paternità. Ha ammesso di aver provato a lungo ad avere figli, raccontando di aver ricorso all’inseminazione: “Non è una passeggiata”. Poi si lascia andare a confessioni molto private: “Ho vissuto il dolore della speranza tramite la mia compagna. È un dolore che ti logora totalmente”.

A cura di Giulia Turco

Alex Belli e Manila Nazzaro al GFVip hanno condiviso momenti di confronto e tenerezza. I due concorrenti si sono trovati molto in sintonia parlando di un argomento molto caro ad entrambi fuori dalla casa, quello del desiderio di avere figli. La storia di Manila Nazzaro è ben nota, la showgirl ha di recente perso il bambino che cercava di avere dall'attuale compagno Lorenzo Amoruso. Un dramma che l'ha fortemente colpita, dal quale si è rialzata grazie all'amore dell'ex calciatore. Quello che non tutti sapevano è che il desiderio di paternità rimasto inespresso è un motivo di sofferenza anche per Alex Belli, che al GFVip si racconta lasciandosi andare all'emozione.

Alex Belli racconta il desiderio di avere figli

Sposato con la modella Delia Duran dallo scorso giugno, Alex Belli nutre un forte desiderio di famiglia. L'attore ha ammesso che il suo matrimonio con Delia vuole essere un primo passo verso un progetto più grande, che spera possa sfociare un giorno nella paternità. Belli ha ammesso dunque di aver provato a lungo ad avere figli, ammettendo di aver provato la sofferenza del dover ricorrere all'inseminazione: "Non è una passeggiata". Poi si lascia andare a confessioni molto private: "Sono anni che sento il desiderio di essere padre ed è l’unica cosa che mi manca. Ho vissuto il dolore della speranza tramite la mia compagna. È un dolore che ti logora totalmente".

Le lacrime di Katia Ricciarelli: "So cosa significa"

Tornati in casa, Alex e Manila trovano la commozione dei compagni, in particolare quella di Katia Ricciarelli, che ha le lacrime agli occhi. Interpellata dal conduttore, la cantante spiega: "Anch'io ci sono passata, so cosa significa". In lei c'è sempre stato il desiderio di avere figli, ma in più occasioni ha raccontato di aver scelto la carriera alla famiglia: "Mi manca certo", ammette commossa all'idea del figlio che non ha mai avuto. "Non posso nemmeno adottarlo, non ho più l’età per farlo".