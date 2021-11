GFVip, le donne della casa parlano del rapporto tra Alex e Delia: “Non vorrei mai essere sua moglie” Le gieffine commentano il legame tra Alex Belli e Delia Duran, dopo l’entrata della modella nella Casa. L’atteggiamento dell’attore ha suscitato diversi dubbi e un certo disappunto da parte di alcune delle vip.

A cura di Ilaria Costabile

Nella casa del Grande Fratello Vip, dopo gli ultimi avvenimenti che hanno visto protagonista Alex Belli e sua moglie Delia Duran, le gieffine si sono trovate a parlare del rapporto che c'è tra la coppia, apparentemente messo in crisi dal legame venutosi a creare tra l'attore e Soleil Sorge. Da Patrizia Pellegrino a Miriana Trevisan, passando per le sorelle Selassié tutte concordano col fatto che un atteggiamento come quello adottato dai due dall'inizio del reality non sarebbe stato facilmente accettato da nessuna di loro.

I commenti sul matrimonio di Alex Belli

Ad affrontare l'argomento al cospetto di Patrizia Pellegrino, Clarissa Selassié, Miriana Trevisan e Maria Monsé è Jessica Selassié che commenta il rapporto tra Alex Belli e Delia Duran, soprattutto dopo la sua entrata nella casa, con tanto di bacio appassionato prima di lasciare il reality e conseguente messaggio di perdono al suo amato. Non mancano, quindi, i dubbi sulla natura di questo triangolo che vede invischiata anche Soleil Sorge:

Anche se noi come l'abbiamo vissuta, all'inizio è vero noi tutti abbiamo pensato che ci fosse della malizia, poi vedi le cose e ti rendi conto che non è così, però da fuori hanno detto va bene se non c'è malizia allora è una cosa costruita appositamente da fuori, perché così lui aveva delle clip qua dentro. E tra l'altro l'hanno pure criticato, perché lui che è attore gli hanno detto "hai pure recitato male", sia tu che tua moglie. Hanno detto che era stata vista malissimo.

Il disappunto di Miriana Trevisan

La prima ad esprimere una certa perplessità è Miriana Trevisan che, infatti, dichiara: "Io non vorrei mai essere sua moglie in questo momento, assolutamente, mai, io l'ho vissuta una cosa così", supportata da Maria Monsé che rincara la dose: "Ma chi è che vorrebbe essere la moglie di Alex, molte poche". L'ex volto di Non è la Rai, sottolinea come in più occasioni è stato chiesto all'attore di moderare il suo atteggiamento e lui non abbia fatto il minimo sforzo per assecondare certe richieste: "Mi viene in mente l'amico di Alex che ha detto, abbiamo avuto un attimo anche noi un dubbio e gli hanno detto "torna come prima", il padre gli ha detto "torna come prima", non ti stanno dicendo di cambiare, ma nemmeno tua moglie. Quindi un minimo".

Jessica prova a difendere Alex

In su difesa, in qualche modo, interviene nuovamente Jessica che, infatti, sottolinea come avendo Alex un carattere piuttosto esuberante e incline alla socialità chi decide di sposarlo è consapevole a cosa va incontro: "Quando uno decide si sposare una persona come Alex, che comunque è senza limiti, senza freni, giocoso, scherzoso, amante della vita e delle persone che non si pone limiti o dubbi, è difficile, perché una persona come lui potrebbe essere che è così in amicizia e fedelissimo in amore e magari uno che è più introverso, più moderato, che magari non fa parte del mondo dello spettacolo, potrebbe tradirti ancora di più e non lo scopriresti mai".