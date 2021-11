GFVip, l’abbraccio tra Alex Belli e Aldo Montano: “Vieni qua fratello, ti chiedo scusa” Nel corso dell’ultima puntata, Alex e Aldo avevano avuto un faccia a faccia in mistery room, che tuttavia non sembrava aver messo un punto alle incomprensioni, anzi. Tornati in salone si erano limitati ad una distante stretta di mano: “Ti voglio bene ciccio”, aveva rilanciato Belli. “Io no”, lo aveva gelato Aldo. Ma la notte ha portato consiglio e la mattina seguente i due rivali si sono stretti in un lungo abbraccio pacificatore.

A cura di Giulia Turco

Torna il sereno tra Alex Belli e Aldo Montano nella casa del GFVip. Almeno per il momento, sembrano essersi quietati gli animi tra i due rivali che in settimana si erano scontrati duramente arrivando quasi alle mani. Nel corso dell'ultima puntata, Alex e Aldo avevano avuto un faccia a faccia in mistery room, che tuttavia non sembrava aver messo un punto alle incomprensioni, anzi. L'attore romagnolo aveva continuato a lanciare le provocazioni, che il campione olimpico non era affatto disposto ad incassare.

Pace fatta tra Alex Belli e Aldo Montano

La mattina seguente, mentre sistemavano le provviste della settimana in cucina, Alex Belli e Aldo Montano lontani dagli occhi dei compagni sembrano aver ritrovato la loro amicizia. È Belli a cercare la pace con Aldo, con una pacca sulla spalla (questa volta in segno d'affetto) e cercando un abbraccio pacificatore. Senza alcun rancore, Montano restituisce il gesto e subito gli viene da dire: "Ti chiedo scusa". Le loro voci ovattate dai microfoni stretti nel loro abbraccio lasciano intendere un chiarimento: "Mi dispiace tanto essermi scontrato con te". Alex Belli non vuole più litigare: "Vieni qua fratello, fatti abbracciare" e ancora "non volevo assolutamente questa roba, scusami".

L'ultimo faccia a faccia in puntata

Fino alla sera prima la puntata non lasciava affatto pensare ad una svolta. I due “maschi alpha” della casa non sembravano avere alcuna intenzione di chiarirsi. Montano si era scusato con il Grande Fratello e con il pubblico per essersi scaldato sotto le provocazioni di Belli: “Chiedo scusa a te Alfonso, ma chiedo scusa soprattutto ai miei figli, a chi mi guarda da casa”. Nessuna scusa però nei confronti del suo rivale, che aveva tuonato: “Professi faiplay, hai aspettato stasera per chiedere scusa al pubblico, hai chiesto scusa a tutti tranne a me”. Tornati in salone si erano limitati ad una distante stretta di mano: "Ti voglio bene ciccio", aveva rilanciato Belli. "Io no", lo aveva gelato Aldo.