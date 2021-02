È il giorno della semifinale e i ragazzi nella casa iniziano a preparare le valigie. In particolare Rosalinda, ormai convintissima di perdere la sfida al televoto contro Stefania Orlando. L'idea non la spaventa, non vede l'ora di tornare alla normalità e di riprendere la sua vita, nonostante le paure e le insicurezze. Sarà allora, solo una volta che le telecamere saranno spente, che lei e Dayane decideranno che piega dare al loro rapporto. Nel frattempo, Rosalinda ha deciso di scrivere una lettera con un messaggio per ciascuno dei vip rimasti in casa.

Rosalinda ad Andrea Zelletta: "Sei un amico speciale"

"Il motivo per cui ho deciso di scrivervi è perché ho riflettuto molto sul lungo viaggio fatto qui dentro e per quello che ognuno di voi mi ha lasciato e insegnato". Rosalinda legge a Samantha il contenuto della lettera che ha scritto ai ragazzi in vista della sua eliminazione. Per ciascuno di loro ci sono parole d'affetto e di stima: "Andrea, o Croccantino. La cosa più importante è la tua genuinità che ti rende spontaneo, un amico leale e un uomo con la lettera maiuscola. Sei sempre stato per me un amico speciale, dimostrandolo con i fatti". A Tommaso: "Da un inizio burrascoso, ad un epilogo positivo. Devo ammettere che anche grazie a te ho avuto il coraggio di liberarmi di macigni. Ti stimo immensamente: ho appreso tante cose da te e ho scoperto con sorpresa che dietro la tua maschera da cinico spietato i nasconde un cucciolo di riccio tibetano pronto a dare e ricevere tanto amore".

L'amicizia di Rosalinda e Samantha

Rosalinda ha trovato in Samantha un'amica speciale e un'alleata nella casa: "Amica costante, certezza delle certezze, donna ca**uta, forte, grande ascoltatrice, ironica, fi*a, cosa posso voler di più di se non un'amica con questo mix straordinario? Occupi un posto importante nel mio cuore", le scrive. A Stefania: "Mi hai insegnato l'autoironia, di cui all'inizio mancavo e mi hai dato preziosi consigli da donna verso una donna che stava sbocciando". A Pierpaolo: "La luce dei tuoi occhi mi ha fatto capire subito quanto sei sensibile e umano. Sei un padre eccezionale, che ha avuto il coraggio di seguire il suo cuore".

Rosalinda si prepara a salutare Dayane

Non si tratterà di un addio, Rosalinda ne è convinta. Nonostante il legame complesso che le ha unite nella casa e le ultime discussioni che non si sono mai spente, Dayane resta per lei una persona importante con la quale vorrebbe chiarire e recuperare una volta fuori dalla casa. "Dayane, ultima ma non per importanza, tu che stai in cima a tutte le classifiche che si possano fare. Il nostro rapporto è stato speciale, unico, altalenante ma vero. Fuori so che sarà tutto diverso e se vorrai, come ti ho sempre detto, le porte del mio cuore sono aperte a te, sempre".