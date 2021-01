Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono ormai diventati la coppia di questa edizione del GFVip. Dopo baci sotto al vischio, notti appassionate e la benedizione della mamma dell'ex Velino, Giulia e Pierpaolo stanno vivendo l'inizio della loro storia d'amore. Il pubblico è diviso: c'è chi pensa che fuori dalla casa il loro rapporto non funzionerà. Pierpaolo d'altronde, vive a Roma e ha un figlio, Leonardo, nato dall'amore con l'ex fidanzata Ariadna, mentre la vita e la carriera di Giulia è in continua evoluzione. Ma l'influencer ora sembra pronta a mettere le sue radici al fianco della persona che ama.

Giulia Salemi: "Sono cambiate le mie priorità"

"Penso di essere molto matura per la mia età. Sono cresciuta in fretta, sono diventata presto donna. Oggi non affronto più la vita come una mocciosa", spiega Giulia a Pierpaolo durante una chiacchierata in giardino, (qui il video). "Inizio a crescere e le mie priorità stanno cambiando. Ho fatto finora dedicandomi al mio percorso e a me stessa, ma finora non ho mai metto basi dal punto di vista affettivo". Pierpaolo è felice di sentire le sue parole e sembra sempre più convinto che Giulia possa essere la donna giusta per lui anche nella vita reale. "Ora ho una tranquillità economica, posso pensare di dedicarmi alla famiglia, voglio serenità", precisa sui suoi progetti futuri.

Giulia Salemi: "Mi sto innamorando di Pierpaolo"

Giulia Salemi ha confessato che i suoi sentimenti per Pierpaolo Pretelli iniziano ad essere importanti. Ne ha parlato all'amico Andrea Zelletta, al quale ha mostrato una lettera di buoni propositi per il 2021. "Beh, sono in procinto, sono sulla strada per innamorarmi" gli avrebbe confidato. Lei, arrossendo, si è chiusa in un suo abbraccio e gli ha ammesso di provare dei sentimenti per PierPa ma ha specificato di non volerglielo ancora dire. Ma anche Pierpaolo sembra ormai sulla strada dell'amore, come ha dimostrato dedicando a Giulia una dolce serenata sulle note di ‘La nuova stella di Broadway' di Cremonini.