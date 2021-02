Giulia Salemi ha incontrato sua mamma Fariba nella casa del GFVip. La concorrente non si aspettava affatto la sorpresa della mamma, vista la sua promessa di non intromettersi in questa sua esperienza televisiva, che Giulia voleva vivere in maniera autonoma e solitaria. Per lei il parere di mamma Fariba è fondamentale, ma è arrivato per lei il momento di sentirsi adulta. "Mia mamma da sempre ha avuto un grande senso di protezione per me, da lì nasce il senso conflittuale", Giulia scoppia in lacrime. "In passato ho sofferto per il suo essere esuberante, volevo avere già fiducia da parte sua. Mia mamma mi ha dimostrato che questa fiducia me la sta dando, lasciandomi vivere questa esperienza da sola…".

Pierpaolo a Fariba: "Mi sto innamorando di Giulia"

Nonostante non se lo aspettasse, Giulia ha accolto molto volentieri la sorpresa della mamma. Le due si sono strette in un abbraccio nella mistery room e dopo una serie di consigli che Fariba ha dispensato a sua figlia Giulia, li ha raggiunti Pierpaolo, che ha fatto finalmente la conoscenza della sua futura "suocera". Ma Fariba ha qualcosa da dirgli, pronta a metterlo in guardia: "All’inizio non mi piacevi, poi osservandoti hai decifrato il lucchetto del mio cuore". L'ex Velino mette le mani avanti e chiarisce le sue buone intenzioni con Giulia. Poi fa una confessione importante: "Anche io mi sto innamorando di lei".

Il presunto video hot tra Giulia e Abraham Garcia

Presto ci sarà però un'altra sorpresa per Giulia Salemi, che non sa che fuori dalla casa la sua ex fiamma Abraham Garcia è pronto a correre nella casa per riportarla fra le sue braccia. Il ragazzo, con il quale ha condiviso l'esperienza ad un noto reality di MTV nel 2016, è intervenuto nel salotto di Barbara d'Urso per raccontare i suoi sentimenti ancora vivi per l'influencer italo-persiana. Giulia Salemi e Abraham Garcia hanno avuto più di quello che potrebbe definirsi un flirt. Tra i due, infatti, scoppiò una vera e propria passione che si è consumata anche sotto le telecamere del reality. La coppia è stata protagonista di un video piuttosto passionale che, però, stando alle dichiarazioni di Fariba Tehrani, madre dell'influencer, sarebbe stata solo una messa in scena voluta dalla show, mentre il ragazzo ha sempre affermato il contrario, ma dicendo che si sia trattato di un bacio molto appassionato, anche perché i due si conoscevano già da tempo quando si sono incontrati durante Super Shore.