Abraham Garcia è stato ospite della puntata di Live – Non è la D'Urso trasmessa il 31 gennaio. Molto celebre in Spagna, ha vinto il reality L'Isola dei famosi. Inoltre, nel 2016, ha partecipato al reality MTV Super Shore e proprio in quell'occasione ha conosciuto Giulia Salemi, con la quale ha avuto un flirt. Il giovane sembra sia stato legato anche a Elettra Lamborghini. Nel salotto di Barbara D'Urso ha chiarito quali sarebbero i suoi sentimenti:

Abraham Garcia parla di Giulia Salemi ed Elettra Lamborghini

Barbara D'Urso ha chiesto ad Abraham Garcia di chiarire che tipo di rapporto abbia oggi sia con Giulia Salemi che con la cantante Elettra Lamborghini. Ricordiamo che attualmente, Giulia è legata a Pierpaolo Pretelli, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Mentre Elettra dallo scorso settembre è felicemente sposata con Afrojack. Abraham Garcia ha fatto sapere:

"Elettra è una mia amica, perché abbiamo lavorato insieme. Siamo come cani e gatti. Tengo tanto ad Elettra ma per me Giulia è speciale. Ce l'ho sempre in testa. È molto carina con me. Non è una donna qualunque. È sempre nel mio cuore. Sono venuto per la prima volta a Milano solo per vedere lei. Se abbiamo avuto una relazione? Si può dire di sì, quando stavamo insieme eravamo una coppia. Ora non stiamo più insieme. Sono felice che lei abbia una relazione".

Abraham pronto a entrare nella casa per rendere felice Giulia

Abraham Garcia, che avrebbe visto l'ultima volta Giulia due anni fa, non è sembrato avere intenti bellicosi nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Al contrario ha assicurato che fino a quando vedrà Giulia felice con lui, non ha intenzione di intervenire. Se, però, dovesse vederla triste, entrerebbe subito nella casa del Grande Fratello Vip: "Sono contento di tutto ciò che sta facendo. Se voglio riprendermela? Se vedo che non è felice nella casa con il suo nuovo ragazzo, io entro in casa senza problemi. […] Con Pierpaolo a volte mi sembra felice, a volte no. Con me era sempre felice". Vladimir Luxuria si è chiesta se Abraham non stia facendo tutto ciò solo per ottenere visibilità, ma Barbara D'Urso ha assicurato: "Non ne ha bisogno".